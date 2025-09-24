Indonesia đề xuất gửi 20.000 quân đến Gaza gìn giữ hòa bình

Tổng thống Indonesia sẵn sàng cử 20.000 quân cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Dải Gaza một khi các bên đạt thỏa thuận.

"Chúng tôi tin tưởng vào Liên Hợp Quốc và sẽ tiếp tục hỗ trợ bất kỳ nơi nào hòa bình cần được bảo vệ, không chỉ bằng lời nói mà bằng binh sĩ trên thực địa. Một khi Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng ra quyết định, Indonesia sẵn sàng triển khai 20.000, thậm chí nhiều hơn, những người con của đất nước đến Gaza gìn giữ hòa bình", Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố ngày 23/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo Indonesia kêu gọi các bên trong xung đột tại Dải Gaza chấp nhận ngừng bắn và đề nghị Liên Hợp Quốc có hành động dứt khoát để chấm dứt thảm kịch hiện nay.

Ông nhấn mạnh bạo lực không phải giải pháp cho xung đột chính trị "vì bạo lực chỉ sinh ra thêm bạo lực", cảnh báo thế giới có thể rơi vào tình trạng "những cuộc chiến bất tận và vòng xoáy bạo lực leo thang".

Tổng thống Prabowo bổ sung rằng Indonesia sẵn sàng điều quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại các điểm nóng khác như Ukraine, Sudan hay Libya. Tính đến năm 2024, Indonesia đã triển khai 2.715 binh sĩ trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đứng thứ sáu thế giới về mức độ đóng góp.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Ảnh: AFP

Đề cập làn sóng các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine, Tổng thống Prabowo cho rằng đây là dấu hiệu tích cực, khi "nhiều cường quốc dẫn dắt thế giới đã chọn đứng về phía lịch sử".

Indonesia đã công nhận Palestine từ năm 1988. Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha ngày 21/9 chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra tuyên bố tương tự một ngày sau. Tính đến nay, hơn 140 quốc gia đã ủng hộ khát vọng xây dựng một quốc gia độc lập của dân tộc Palestine.

Tại phiên họp Đại hội đồng, ông Prabowo tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là "chìa khóa cho hòa bình thực chất". Tại phiên họp sau đó do Pháp và Arab Saudi đồng chủ trì, Tổng thống Prabowo bổ sung rằng Indonesia sẽ công nhận Israel một khi Israel công nhận Palestine.

"Chúng ta cần một Palestine độc lập, nhưng đồng thời cũng phải công nhận và bảo đảm sự an toàn, an ninh cho Israel", ông Prabowo nhấn mạnh, cho rằng hai dân tộc có thể cùng chung sống trong hòa bình.

Mỹ cùng một số quốc gia Arab đã thảo luận nhiều tháng qua về kế hoạch hậu chiến tại Gaza, nhưng chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Israel vẫn giữ mục tiêu hủy diệt hoàn toàn Hamas và đang mở chiến dịch bộ binh tại Gaza City, dù một số đề xuất trước đây từ các nước Arab kêu gọi lực lượng quốc tế đảm trách an ninh khu vực này.

Pháp và Arab Saudi đồng bảo trợ Tuyên bố New York hồi tháng 7, kêu gọi thành lập lực lượng quốc tế tạm thời nhằm ổn định tình hình Gaza như một phần thỏa thuận ngừng bắn.

Thanh Danh (Theo AFP)