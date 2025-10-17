Indonesia có thể phải đền gần 5 triệu USD cho Kluivert và cộng sự

IndonesiaLĐBĐ Indonesia (PSSI) nhiều khả năng phải tốn bộn tiền đền bù, sau khi chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Patrick Kluivert và các cộng sự.

Hợp đồng hai năm giữa PSSI với ban huấn luyện người Hà Lan còn hiệu lực đến tháng 1/2027. Tuy nhiên, đôi bên chấm dứt hợp tác chỉ sau 10 tháng, khi tuyển Indonesia dừng bước ở vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

HLV Kluivert đến Indonesia cùng bộ sậu 10 người. Theo báo Indonesia Kompas, PSSI sẽ phải bồi thường khoảng 4,8 triệu USD, trong đó, riêng HLV Kluivert nhận 2,3 triệu USD, cho 15 tháng còn lại trong hợp đồng.

Tuy nhiên, việc đền bù còn phụ thuộc vào thỏa thuận chi tiết giữa PSSI với các HLV. Nếu có điều khoản chấm dứt hợp đồng khi đội không hoàn thành mục tiêu dự World Cup, PSSI sẽ không cần bồi thường.

HLV Patrick Kluivert (phải) chỉ đạo trong trận Indonesia thắng Trung Quốc 1-0 ở lượt chín bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia ngày 5/6/2025. Ảnh: Bola

HLV Kluivert cũng chấp nhận bị sa thải trong tuyên bố chính thức trên Instagram cá nhân vào hôm qua 17/10. "Tôi rất thất vọng và tiếc nuối vì không thể dự World Cup, nhưng sẽ luôn tự hào về những gì cả đội đã cùng nhau xây dựng", Kluivert cho hay. "Tôi cảm ơn người hâm mộ, cầu thủ, cộng sự và ông Erick Thohir về hành trình khó quên này".

HLV sinh năm 1976 đến Indonesia để thay người tiền nhiệm Shin Tae-yong. Ông có danh tiếng, có thể trao đổi dễ dàng với nhóm cầu thủ Indonesia gốc Hà Lan, nhưng lối chơi của đội tuyển xứ vạn đảo không khởi sắc. Dưới thời HLV Shin, Indonesia bị chê đá phòng ngự nhàm chán, nhưng đến thời Kluivert, đội để thủng lưới 15 bàn chỉ qua 6 trận tại vòng loại World Cup, trong đó thua đậm Australia 1-5 và Nhật Bản 0-6. Khả năng tấn công cũng không ấn tượng, khi Indonesia chỉ ghi 5 bàn, trong đó ba từ phạt đền.

Kluivert vào top 10 HLV có thời gian tại vị ngắn nhất ở đội tuyển Indonesia. Ông cũng khiến chủ tịch PSSI Erick Thohir đối mặt áp lực lớn nhất kể từ khi trở thành người đứng đầu bóng đá Indonesia.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir (phải) ở lễ nhậm chức của HLV Patrick Kluivert vào tháng 1/2025. Ảnh: Bola

Các chuyên gia bóng đá Indonesia đánh giá Kluivert có nhiều khuyết điểm. "Chiến thuật và chiến lược của ông ấy không rõ ràng. Không rõ là muốn chơi tấn công, phòng ngự khu vực hay làm gì khác", chuyên gia Dede Sulaiman nói với kênh truyền hình tvOneNews. "Thứ hai là đội hình xuất phát cũng liên tục thay đổi. Cuối cùng, ông ấy không phân tích được điểm mạnh và yếu của đối thủ. Xét cho cùng, Kluivert không đủ khả năng dẫn dắt Indonesia".

PSSI cũng được yêu cầu phải nhìn nhận lại việc sa thải HLV Shin Tae-yong để bổ nhiệm Kluivert. "Chúng ta phải thành thật và thừa nhận HLV Shin đã dày công đặt nền móng và nền tảng cho bóng đá Indonesia", chuyên gia Gusnul Yakin cho hay. "Vì một người nào đó mà tôi không biết, công trình đã sụp đổ sau khi bổ nhiệm Kluivert".

Trong khi đó, đại biểu Hạ viện Andre Rosiade đề nghị PSSI phải họp đánh giá toàn diện vòng loại World Cup 2026. Ông cho rằng việc trì hoãn chỉ làm gia tăng bất ổn trong dư luận. Việc nhìn lại nhằm tránh lặp lại sai lầm như tuyển dụng HLV, đồng thời, đưa bóng đá Indonesia trở lại đúng định hướng dài hạn.

Theo báo Detik, những cái tên tiềm năng dẫn dắt ĐTQG là cựu HLV tuyển Uzbekistan Timur Kapadze, cựu HLV tuyển Iraq Jesus Casas, cựu HLV PSM Makassar Bernardo Tavares. Ba HLV Hà Lan danh tiếng cũng được nhắc đến là Mark van Bommel, Erik Ten Hag và Phillip Cocu.

Trong khi đó, báo Bola bổ sung thêm cựu HLV U23 Indonesia Luis Milla và HLV Dewa United Jan Olde Riekerink.

Trung Thu tổng hợp