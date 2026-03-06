Indonesia cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Indonesia tuyên bố cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội do lo ngại những nguy cơ như nội dung khiêu dâm, lừa đảo trực tuyến hay chứng nghiện Internet.

Bộ trưởng Truyền thông Indonesia Meutya Hafid hôm nay cho biết các tài khoản của trẻ em dưới 16 tuổi trên những nền tảng có rủi ro cao sẽ bắt đầu bị vô hiệu hóa, trước tiên là YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox.

"Chính phủ can thiệp để các bậc cha mẹ không còn phải đơn độc chống lại những gã khổng lồ thuật toán. Việc triển khai quy định mới sẽ bắt đầu vào ngày 28/3", bà cho hay. Lệnh cấm sẽ được triển khai theo từng giai đoạn "đến khi tất cả các nền tảng hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ".

Một phụ nữ sử dụng điện thoại trên đường phố thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 6/3. Ảnh: AP

"Lý do rất rõ ràng: Con em chúng ta đang đối mặt những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Những nguy cơ này trải dài từ việc tiếp xúc với nội dung khiêu dâm, vấn đề bắt nạt qua mạng, lừa đảo trực tuyến và quan trọng nhất là chứng nghiện Internet", Bộ trưởng Hafid cho biết thêm.

Bà thừa nhận việc thực thi quy định là thách thức lớn và gây ra những bất tiện ban đầu, khi có tới hàng chục triệu trẻ em đang sử dụng Internet thường xuyên.

"Trẻ em có thể than phiền và các bậc phụ huynh có thể cảm thấy bối rối khi đối phó với những lời phàn nàn đó", bà nói, song lưu ý quy định này "là biện pháp tốt nhất" để đối phó "tình trạng khẩn cấp về kỹ thuật số".

"Chúng tôi thực hiện bước đi nhằm bảo vệ tương lai của trẻ em. Chúng ta muốn công nghệ giúp con người trở nên nhân văn hơn, chứ không phải đánh đổi tuổi thơ của con trẻ", Bộ trưởng Hafid nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố trước khi lệnh cấm được đưa ra, bà cho biết việc lạm dụng các nền tảng kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và khả năng phát triển của trẻ. Bà khẳng định đối tượng chính mà quy định nhắm tới là các công ty công nghệ, không phải trẻ em hay phụ huynh.

Bộ trưởng cảnh báo những nền tảng không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ trẻ em sẽ phải đối mặt các biện pháp trừng phạt.

Với biện pháp mới nhất này, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Một nhóm chuyên gia Liên minh châu Âu (EU) tuần qua bắt đầu thảo luận về lệnh cấm mạng xã hội tương tự đối với trẻ em, sau khi Australia hồi tháng 12 năm ngoái yêu cầu TikTok, YouTube, Snapchat và các trang web khác phải xóa tài khoản của những người dưới 16 tuổi.

Pháp cùng với Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha đang thúc đẩy những hành động giống như vậy ở cấp độ EU, trong khi Ấn Độ cũng cân nhắc lệnh cấm mạng xã hội đối với thanh thiếu niên của riêng mình.

Tại Malaysia, Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil ngày 5/3 cho hay trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tự mở tài khoản mạng xã hội, nhưng các tài khoản do cha mẹ quản lý thay mặt con cái vẫn được chấp nhận. Chính phủ đang thử nghiệm khung pháp lý với các nền tảng mạng xã hội để áp dụng độ tuổi tối thiểu là 16 khi đăng ký tài khoản mới.

Vũ Hoàng (Theo CNA, AFP, Reuters, Straits Times)