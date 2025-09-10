Indonesia bị chỉ trích vì thất bại ở vòng loại U23 châu Á

IndonesiaTruyền thông xứ vạn đảo thất vọng, trong khi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir yêu cầu đánh giá toàn diện về thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Trên sân Gelora Delta tối 9/9, Indonesia thua Hàn Quốc 0-1 ở lượt cuối bảng J, qua đó không thể dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chủ nhà có thế trận không quá lép vế so với đối thủ mạnh, nhưng hàng thủ mắc sai sót cùng hàng công thiếu hiệu quả dẫn đến thất bại.

Sau trận, họ lập tức nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông và dư luận. CNN Indonesia giật tít: "Từ gần tấm vé dự Olympic đến không thể dự vòng chung kết U23 châu Á".

Indonesia (áo trắng) thua Hàn Quốc (áo đỏ) 0-1 ở lượt cuối bảng J vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Gelora Delta, Indonesia ngày 9/9/2025. Ảnh: Bola

Tờ Suara thể hiện nội dung tương đồng nhưng nặng nề hơn. "Hành trình của U23 Indonesia trong năm qua như một chuyến tàu lượn siêu tốc", bài viết có đoạn. "Từ đỉnh cao lọt vào bán kết U23 châu Á 2024 đến sa sút thảm hại ở vòng loại 2026".

Với tư cách chủ nhà, Indonesia chỉ thắng đội yếu nhất bảng là Macau 5-0. Họ gây thất vọng ngay lượt đầu khi hòa Lào 0-0 dẫn đến bất lợi trước cuộc đấu quyết định với Hàn Quốc.

Báo bóng đá hàng đầu Indonesia là Bola chỉ ra ba nguyên nhân thất bại trước Hàn Quốc đều là những căn bệnh cũ. Đầu tiên là mất tập trung đầu trận dẫn đến bàn thua từ phút thứ 6. Thứ hai là nhịp độ thi đấu ở hiệp một ổn định, nhưng mất kiểm soát trong hiệp hai với nhiều pha tấn công vội vã. Và cuối cùng là hàng công "rất kém trong việc tận dụng cơ hội", với toàn bộ bảy cú sút chệch khung thành.

Vua phá lưới U23 Đông Nam Á 2025 Jens Raven (số 9) thi đấu trong trận Indonesia hòa Lào 0-0 ở lượt ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Gelora Delta, Indonesia ngày 3/9/2025. Ảnh: Bola

HLV người Hà Lan Gerald Vanenburg cũng chịu thất bại thứ hai liên tiếp, sau khi thua Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025. "Công chúng bắt đầu nghi ngờ về tương lai của Vanenburg", Suara bình luận. "Đội bóng từng là niềm tự hào và hy vọng giờ đây trông nhàm chán và rối loạn".

Trong khi đó, Chủ tịch PSSI Erick Thohir vẫn đánh giá cao tập thể chơi được nhiều đội hình khác nhau trong một trận của Indonesia. Ông cho rằng thất bại là điều không tốt, nhưng Hàn Quốc là đối thủ mạnh ở châu Á.

"Chúng tôi đã thua trong danh dự", Thohir nói sau trận. "Nhưng tôi sẽ yêu cầu xem xét lại mọi thứ, gồm kết quả hôm nay và sự chuẩn bị cho tương lai".

HLV Vanenburg thì cho rằng vấn đề của cầu thủ trẻ Indonesia là thể lực yếu sau phút 60 và thời gian thi đấu ít ở CLB. Nhà cầm quân Hà Lan so sánh với đối thủ Hàn Quốc có thể chất tốt hơn, lại có nhiều cầu thủ thường xuyên được thi đấu tại K-League 1, K-League 2 và các trận cho đội dự bị.

Vanenburg nhấn mạnh sự cần thiết về tổ chức một giải đấu mà cầu thủ trẻ Indonesia được thi đấu mỗi tuần. "Vấn đề cần thảo luận đầu tiên là khía cạnh thể chất", ông cho biết. "Thứ hai là khi trở về CLB, họ phải được chơi thường xuyên để sẵn sàng cho một giải đấu như vòng loại U23 châu Á".

HLV Gerald Vanenburg trong trận Indonesia thua Hàn Quốc 0-1 ở lượt cuối bảng J vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Gelora Delta, Indonesia ngày 9/9/2025. Ảnh: Bola

Vanenburg cũng đối mặt những so sánh với người tiền nhiệm Shin Tae-yong, người giúp Indonesia đứng thứ tư U23 châu Á 2024. Nhưng theo ông, đồng nghiệp người Hàn Quốc có nhiều đặc quyền và thuận lợi hơn.

"Thật khó để so sánh hai thời kỳ. Khác biệt rõ ràng nhất là chúng tôi chỉ có năm ngày tập trước giải", Vanenburg cho hay. "Đội tuyển thời Shin Tae-yong thì đã gắn bó lâu năm, lại có thể tập cùng nhau từ hai đến ba tháng".

Thế hệ cầu thủ U23 thời Shin cũng tài năng hơn và thường xuyên thi đấu ở ĐTQG, như Marselino Ferdinand, Rizky Ridho và Ernando Ari. Sau đó, họ được tăng cường các cầu thủ gốc Hà Lan chất lượng như Rafael Struick, Justin Hubner và Ivar Jenner. Đến thời Vanenburg, Ferdinand, Hubner, Jenner vẫn đủ tuổi dự giải nhưng không hội quân. Trong khi đó, Struick sa sút sau khi thi đấu quá ít ở cấp CLB.

Trung Thu