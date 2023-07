'Indiana Jones 5' chật vật doanh thu

Giới phân tích nói phim "Indiana Jones and the Dial of Destiny" khó đạt doanh thu cao, khi chỉ được 130 triệu USD toàn cầu sau ba ngày công chiếu.

Theo Guardian, Indiana Jones and the Dial of Destiny (hay Indiana Jones 5) gây thất vọng tại phòng vé quốc tế trong tuần đầu ra mắt, dù thuộc top phim được đầu tư nhất lịch sử Hollywood. Giới chuyên môn nhận định đây là thất bại thứ hai liên tiếp của ngành phim Mỹ trong năm nay, sau The Flash.

Trailer "Indiana Jones 5" Trailer "Indiana Jones 5". Video: Disney

Tác phẩm đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu 60,3 triệu USD, nhưng con số này thấp hơn nhiều so với dự tính của nhà sản xuất, gần bằng 1/5 so với tiền đầu tư (294,7 triệu USD). Ở phòng vé trong nước, phim mang về 3,5 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam.

Trên Deadline, chuyên gia phân tích Anthony D'Alessandro cho rằng nguyên nhân của việc thua lỗ một phần nằm ở quyết định ra mắt phim tại Liên hoan phim Cannes 2023. Anthony nói Cannes là nơi khiến nhiều tác phẩm thương mại nhận phần lớn đánh giá thấp, ảnh hưởng đến quyết định xem phim của khán giả.

"Harrison Ford là diễn viên được nhiều người tôn trọng, nhưng sức ảnh hưởng của tài tử đã không còn như trước", chuyên gia nói. Anthony lấy ví dụ The Call of the Wild (2020), có sự góp mặt của Ford, khiến công ty thiệt hại 50 triệu USD, cũng là tác phẩm thất bại phòng vé.

Vấn đề khác của Indiana Jones 5 là không tạo được sự mới mẻ trong cách xây dựng kịch bản. Anthony nhận xét êkíp không cho thấy bất cứ nỗ lực nào để cải tiến câu chuyện và tạo sự hấp dẫn với khán giả trẻ. Dial of Destiny được xây dựng cho những người hâm mộ trên 50 tuổi, đã theo dõi thương hiệu từ những ngày đầu. Chỉ có 42% khán giả dưới 35 tuổi xem phần 5, theo báo cáo của Disney.

Theo Anthony, khó khăn của Indiana Jones 5 là phải luôn cạnh tranh với những phần trước đó. Riders of the Lost Ark ghi dấu tại phòng vé năm 1981, mang lại sức sống mới cho những bộ phim phiêu lưu. Tác phẩm là tiêu chuẩn để so sánh tất cả phần tiếp theo. Phần hai - Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) - nhận về các bình luận trái chiều, tổng doanh thu nội địa giảm 15% so với doanh thu công chiếu của Raiders of the Lost Ark.

Năm 1989, Indiana Jones và Cuộc thập tự chinh cuối cùng lại làm hài lòng người hâm mộ, ghi điểm ở cốt truyện lôi cuốn, tình tiết giật gân, đạt điểm A trên CinemaScore. Kingdom of the Crystal Skull không được giới phê bình yêu thích, nhưng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của thương hiệu, vì nhân vật chính vắng bóng màn ảnh trong 20 năm và khán giả muốn tái ngộ Indiana Jones.

Tuy nhiên, giống như điệp viên 007 trong loạt phim cùng tên, Indiana Jones được đóng nhiều lần bởi một diễn viên. Điều này làm cho thương hiệu không có gương mặt mới cho vai chính, kể từ năm 1981. "Phần mới nhất không được lớp khán giả trẻ yêu thích, còn nhân vật Indiana Jones thì già đi theo năm tháng. Kết hợp những đánh giá chua chát từ Cannes, doanh thu ra mắt phim là kết quả kém ấn tượng", Anthony viết.

"Indiana Jones 5" là phần cuối trong series về nhà khảo cổ nổi tiếng do Harrison Ford đóng. Ảnh: Disney

Nhân vật Indiana Jones lần đầu lên màn ảnh rộng trong phim Raiders of the Lost Ark (Chiếc rương thánh tích) năm 1981. Hơn 40 năm, bốn tập phim về Indiana Jones đạt doanh thu gần hai tỷ USD trên toàn cầu, tạo ảnh hưởng văn hóa đại chúng nhiều thế hệ.

Indiana Jones 5 đánh dấu sự trở lại của tài tử Harrison Ford trong vai chính. Phim mở đầu với bối cảnh năm 1944, Indiana Jones phát hiện Antikythera - vòng quay thời gian do nhà khoa học Archimedes phát minh. Gần 30 năm sau, Jones là giáo sư sắp nghỉ hưu, đối diện nguy cơ hôn nhân rạn nứt sau cái chết của con trai.

Sau nhiều năm từ giã những chuyến phiêu lưu, ông vô tình bị cuốn vào cuộc săn lùng chiếc vòng quay cùng Helena (Phoebe Waller-Bridge) - con gái đỡ đầu. Từ đây, ông phát hiện báu vật này có khả năng giúp con người trở về quá khứ, thay đổi lịch sử.

Quế Chi