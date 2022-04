Index Living Mall tung chương trình hỗ trợ khách hàng đổi sofa

Chương trình này của cửa hàng nội thất Index Living Mall sẽ kéo dài đến hết ngày 30/5. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng ưu đãi về giá khi mua sản phẩm mới như giảm đến hơn 4 triệu cho các dòng sofa dưới 8 triệu đồng, sofa tiện ích giảm từ 8-13 triệu đồng và sofa cao cấp giảm đến 15 triệu đồng.

Sofa cũ được xem là loại rác thải cồng kềnh, muốn bỏ đi phải mất công tháo dỡ, khuân vác và tìm đơn vị thu gom với chi phí vận chuyển và bãi vứt. Chương trình giúp khách hàng có thể yên tâm phần nào khi thay đổi sofa và làm mới lại phòng khách. Chính sách về giá của Index Living Mall cũng giúp khách hàng có thể thoải mái hơn khi chọn chiếc sofa thực sự yêu thích.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi đến Index Living Mall khách hàng sẽ yên tâm hơn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, thông qua nhiều mẫu thiết kế đa dạng, đáp ứng các nhu cầu sử dụng và sở thích khác nhau.

Đối với các gia đình trẻ sống trong những căn hộ chung cư, Index Living Mall giới thiệu sản phẩm có thiết kế thanh lịch với công năng tối ưu hoá tiện ích cho không gian nhỏ. Các mẫu sofa giường góc L có hộc, kèm đôn... dễ dàng mở rộng và thu gọn giúp sắp xếp những vật dụng cần thiết cho phòng khách. Ghế phù hợp cả cho giấc nghỉ trưa và là chiếc giường ngủ linh hoạt cho những vị khách của gia đình.

Với hơn 35 năm nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm nội thất và trang trí, Index Living Mall được bình chọn là một trong những thương hiệu yêu thích nhất tại Thái Lan và châu Á trong nhiều năm liền.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi hoạt động ở Việt Nam với với slogan "Your home – Your Index", Index Living Mall luôn đảm bảo tiêu chí 4 JOYCE trong định hướng chiến lược kinh doanh của mình bao gồm: Cung cấp các sản phẩm được kiểm soát chất lượng chặt chẽ (Joy Quality), với giá cả hợp lý cho mọi gia đình (Joy Price), duy trì dịch vụ hậu mãi tin cậy (Joy Service), và đáp ứng gu thẩm mỹ của những khách hàng khó tính nhất (Joy Design).

Index Living Mall Việt Nam (thuộc VI Group) là thương hiệu nhượng quyền duy nhất của Index Living Mall Thái Lan từ 2019 với các showroom chính hãng.

Showroom Index Living Mall tại Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP HCM

Index Living Mall - Your Home Your Index

Fanpage: https://www.facebook.com/indexlivingmallvn.official

Website: https://indexlivingmallvn.com

Hotline: 1900 63 60 96 - Zalo 096 776 9300

Showroom 1: 101 – 103 – 105 - 107 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1

Showroom 2: 29 - 30 Song Hành, phường An Phú, quận 2

Showroom 3: 93 – 95 Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him Lam, phương Tân Hưng, quận 7