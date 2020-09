Index Living Mall miễn phí dọn sofa, đổi cũ lấy mới

Index Living Mall Việt Nam (thuộc VI Group) là thương hiệu nhượng quyền của Index Living Mall Thái Lan từ 2019. Khách hàng lưu ý mua hàng tại showroom chính hãng để đảm bảo cung cấp những sản phẩm mới với chất lượng tốt nhất:

Index Living Mall - Your Home Your Index:

Showroom 1: 101 - 107 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1

Showroom 2: 29 - 30 Song Hành, phường An Phú, quận 2

Website: https://indexlivingmallvn.com

Hotline: 1900 63 60 96