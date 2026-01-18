Inchcape Shipping Services mở rộng hiện diện tại Indonesia

Inchcape Shipping Services - hãng đại lý tàu biển có trụ sở chính tại Anh vừa mở thêm hai văn phòng tại Merak và Dumai, bổ sung cho văn phòng hiện có ở Jakarta.

Theo ISS, hai địa điểm này giữ vai trò then chốt đối với các hoạt động tàu hàng rời và tàu chở dầu, phục vụ các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và đồn điền, qua đó dự kiến bổ sung khoảng 150 lượt tàu cập cảng mỗi năm.

Văn phòng Merak do ông Haroen Al Rasyid phụ trách, quản lý các cảng Cigading, Ciwandan và Anyer - nơi xử lý đa dạng loại hàng hóa và hoạt động khai thác phục vụ ngành công nghiệp nặng.

Khu vực cảng Dumai, do ông Ahmad Firdaus điều hành, nằm dọc eo biển Malacca và bao gồm các cảng Lubuk Gaung và Pelintung. Đây là cụm cảng quan trọng đối với hoạt động của tàu chở dầu và tàu hàng rời.

Cả hai văn phòng mới sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ, gồm đại lý tàu biển trọn gói, thông quan hải quan, xử lý bảo hiểm P&I, logistics thuyền viên, dịch vụ hậu cần tàu, cung ứng nhiên liệu và đại lý bảo vệ.

"Chúng tôi đặt mục tiêu ở gần khách hàng và hiện diện ngay tại nơi các hoạt động của họ diễn ra", ông Galih Wicaksono, Tổng giám đốc ISS Indonesia, cho biết. "Việc mở văn phòng tại Merak và Dumai giúp ISS tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao cùng chuyên môn địa phương tại hai cụm cảng quan trọng bậc nhất của Indonesia".

Inchcape Shipping Services (ISS) là một trong những hãng đại lý tàu biển hàng đầu thế giới, cung cấp dịch vụ cho chủ tàu, hãng tàu và nhà khai thác tại hơn 60 quốc gia. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn Inchcape, có trụ sở chính tại Anh, với lịch sử hơn hai thế kỷ hoạt động trong lĩnh vực hàng hải và logistics. ISS cung cấp danh mục dịch vụ toàn diện, từ đại lý cảng, thủ tục hải quan, bảo hiểm P&I, đến hậu cần thuyền viên, cung ứng nhiên liệu và dịch vụ hỗ trợ tàu biển, phục vụ đa dạng phân khúc từ tàu hàng rời, tàu chở dầu đến tàu container và tàu khách.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)