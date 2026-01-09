Inax ưu đãi đến 40% nhân 30 năm hoạt động tại Việt Nam

Inax triển khai chương trình ưu đãi đến 40%, kết hợp trưng bày sản phẩm và trải nghiệm không gian phòng tắm, đánh dấu 30 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam và đón năm mới 2026, Inax tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm kết hợp ưu đãi đầu năm tại Aeon Mall Sora Gardens SC (Bình Dương cũ), diễn ra từ ngày 9/1 đến 11/1. Chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình, đặc biệt là minishow của ca sĩ Hà Nhi vào tối 11/1.

Inax kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam với chương trình ưu đãi diễn ra từ 9/1 đến 11/1. Ảnh: Inax

Theo đại diện Inax, chương trình tập trung vào việc đưa người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp các giải pháp thiết bị vệ sinh, qua đó tăng mức độ hiểu biết về công năng, thiết kế và khả năng ứng dụng thực tế trong không gian sống đô thị. Mức ưu đãi lên đến 40% được áp dụng cho một số dòng sản phẩm, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp nhà ở trong thời gian tới.

Hoạt động trưng bày tại sự kiện được thiết kế theo mô hình trải nghiệm hoàn chỉnh, cho phép khách tham quan hình dung cách bố trí, lắp đặt và sử dụng thiết bị vệ sinh trong không gian phòng tắm thực tế. Song song đó là các hoạt động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm và giải pháp lắp đặt phù hợp với từng loại hình nhà ở.

Không gian phòng tắm với bộ sưu tập S600 của Inax. Ảnh: Inax

Trong khuôn khổ chương trình, Inax cũng công bố mở rộng hợp tác với nhà phát triển bất động sản Becamex Tokyu, đưa các giải pháp thiết bị vệ sinh vào một số dự án đô thị và nhà ở tại Bình Dương cũ. Theo doanh nghiệp, bước đi nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân và tiêu chuẩn đô thị hiện đại tại đây. Về danh mục sản phẩm, Inax giới thiệu nhiều dòng thiết bị hướng đến các nhóm nhu cầu khác nhau, từ căn hộ đô thị diện tích vừa và nhỏ đến nhà ở cao cấp. Các bộ sưu tập được trưng bày tập trung vào yếu tố tối ưu không gian, hiệu quả sử dụng nước và tiện nghi sinh hoạt, phù hợp xu hướng tiêu dùng chú trọng chất lượng sống và độ bền sản phẩm.

Đơn cử, bộ sưu tập S200 ưu tiên sự thoải mái của người dùng với thiết kế nhỏ gọn, tối ưu không gian cho lối sống đô thị. Bộ sưu tập S400 phong cách đương đại, chú trọng tiện nghi và hiệu năng với công nghệ xả của Inax. Bộ sưu tập S600 - dòng sản phẩm cao cấp nhất của Inax, lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, chú trọng sự tỉ mỉ, dùng cho không gian sang trọng. Ngoài ra, thương hiệu giới thiệu bồn cầu điện tử Satis và Saras nổi bật với hệ thống vòi rửa kép, trong đó có vòi chuyên biệt cho phụ nữ.

Bộ sưu tập S400 phong cách đương đại. Ảnh: Inax

Inax là thương hiệu thiết bị vệ sinh đến từ Nhật Bản, được thành lập từ năm 1924. Thương hiệu theo đuổi triết lý "Live Well", kết hợp công nghệ Nhật Bản với thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Hoài Phương