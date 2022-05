'In the Mirror' trở lại cùng Văn Mai Hương và Lân Nhã

Số thứ 2 của show âm nhạc In the Mirror sẽ diễn ra vào ngày 2/7 với sự tham gia của cặp ca sĩ Văn Mai Hương và Lân Nhã.

Chương trình sẽ là sự "soi chiếu âm nhạc" giữa Văn Mai Hương và Lân Nhã - hai tên tuổi cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010. Hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật, phát triển theo những dòng nhạc và phong cách khác nhau, hai giọng ca sẽ có dịp đứng chung sân khấu.

"Với giọng ca giàu nội lực, hai ca sĩ hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả của đêm diễn In the Mirror 2 hàng loạt phần trình diễn cuốn hút, giàu cảm xúc", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Văn Mai Hương song ca cùng Lân Nhã trong một đêm nhạc. Ảnh: Leon Trần

Lân Nhã sinh năm 1987, được biết đến sau cuộc thi Vietnam Idol 2010. Nam ca sĩ từng có thời gian tạm ngừng ca hát và chuyển sang nghề lồng tiếng. Nhưng sau đó anh đã trở lại với cuộc thi Mặt nạ ngôi sao, và từng đoạt giải quán quân The mash up.

Bước ra từ Vietnam Idol với vị trí Á quân, Văn Mai Hương nhanh chóng được khán giả biết đến qua nhiều bài hit như Ngày chung đôi, Nếu như anh đến, Kết Hôn... Album mới nhất của cô có tiêu đề "Hương" ra mắt ngày 23/1/2021, hầu hết sáng tác trong album thuộc thể loại blue jazz, giai điệu buồn về cảm xúc của người phụ nữ sau khi chia tay.

In the Mirror mùa hai vẫn sẽ được phát trực tiếp thông qua nền tảng eBox, mang đến cho người xem trải nghiệm của một show âm nhạc chuyên nghiệp trong không gian riêng. Chương trình góp phần xóa đi những cách biệt về không gian, địa lý trong thưởng thức nghệ thuật, và mang tới một trải nghiệm âm nhạc trực tuyến cuốn hút, khác biệt.

Đặc biệt sau thành công của In the Mirror 1, số thứ hai của chương trình cũng sẽ mở ra một sân khấu thực sự với 300 vé xem trực tiếp dành riêng cho khán giả và người hâm mộ mua vé sớm. Từ đó, sự hấp dẫn của âm nhạc, giọng hát của hai nghệ sĩ có thể đến gần hơn với khán giả.

Show nhạc trực tuyến In the Mirror do VnExpress tổ chức, phát trực tiếp trên nền tảng eBox. Số đầu tiên của chương trình đã lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoán đổi ca khúc mới lạ, với Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu còn Bùi Anh Tuấn thể hiện lại ca khúc Quê nhà. Tinh thần thử thách và làm mới mình trong âm nhạc của hai nghệ sĩ đã nhận về những phản ứng tích cực của công chúng.

Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn trên sân khấu In the Mirror mùa 1. Ảnh: Giang Huy

In the Mirror dựng theo format show giải trí, gồm các nội dung: talkshow (trò chyện), gameshow (trò chơi), live performance (biểu diễn). Cụ thể, phần talkshow là những màn đối thoại trực tiếp, giao lưu nhằm khai thác sâu hơn về phong cách, cá tính nghệ thuật, hình thức và con đường sự nghiệp của nghệ sĩ.

Ở phần live performance, ca sĩ sẽ trình diễn những bản phối mới được dàn dựng công phu, hoán đổi ca khúc để cho thấy sự soi chiếu trong âm nhạc. Tiếp đó phần gameshow, họ sẽ tham gia những thử thách, minigame tương tác có yếu tố bất ngờ để tạo không khí vui vẻ, sôi động. Tìm hiểu thêm về In the Mirror xem tại đây.

Thảo Miên