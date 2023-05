In nhầm sự kiện lịch sử trên 12 triệu vé số

12 triệu vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương in nhầm sự kiện 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thành 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

Sự việc được người dân phát hiện khi mua vé số của công ty này phát hành ngày 5/5, rồi lan truyền trên mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhầm lẫn làm sai bản chất sự kiện lịch sử bởi trên tờ vé số ghi ngày 7/5/1954.

Vé số in nhầm sự kiện Điện Biên Phủ thành Điện Biên Phủ trên không. Ảnh: Thái Hà

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương sau đó đã có văn bản thừa nhận có sai sót với thông tin tuyên truyền trên gần 12 triệu vé số in ngày 5/5 (hầu hết đã được bán); đồng thời gửi lời xin lỗi về sự việc trên.

"Nội dung tuyên truyền là Kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2023) lại bị nhầm lẫn nội dung chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vì hai sự kiện lịch sử hoàn toàn khác nhau", ông Mai Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương nói.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thiếu sự phối hợp, kiểm duyệt đối với quy trình của đơn vị in. Đồng thời, đơn vị cũng đã làm việc với đơn vị in, đề nghị chấn chỉnh lại quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt mẫu in vé số.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của quân và dân ta sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại cứ điểm được người Pháp cho là "pháo đài bất khả xâm phạm" vào ngày 7/5/1954. Trong khi đó, sự kiện Điện Biên Phủ trên không là chiến thắng 12 ngày đêm (18-29/12/1972) Mỹ oanh tạc đánh phá Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc bằng "siêu pháo đài bay B-52".

Phước Tuấn - Yên Khánh