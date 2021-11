Imperium Town Nha Trang bắt tay những thương hiệu lớn

Khánh HòaIndochine Nha Trang bắt tay với những tên tuổi lớn như CBRE, Coteccons, Apave Châu Á – Thái Bình Dương… nhằm kiến tạo dự án cao cấp.

Imperium Town Nha Trang là tổ hợp nhà ở cao cấp gồm chung cư và shop villa tọa lạc tại phường Phước Long, Nha Trang. Đây cũng là dự án đầu tiên của Indochine Nha Trang. Với mong muốn mang đến chất sống đẳng cấp, hiện đại cho cư dân, chủ đầu tư đã hợp tác cùng hàng loạt thương hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản.

Trong đó, đơn vị quản lý CBRE thuộc top 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn. Công ty đa quốc gia này đã có mặt tại hơn 100 quốc gia với 530 văn phòng đại diện và đã hoạt động tại Việt Nam suốt 18 năm qua.

"Với năng lực chuyên môn về quản lý vận hành, kinh nghiệm quản lý hàng trăm dự án bất động sản trên cả nước, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, CBRE hứa hẹn mang lại dịch vụ chất lượng, đẳng cấp cho cư dân Imperium Town Nha Trang", đại diện Indochine Nha Trang cho biết.

Imperium Town Nha Trang sở hữu tiện ích hiện đại.

Thương hiệu được Indochine Nha Trang "chọn mặt gửi vàng" để tư vấn, giám sát thi công dự án là Apave Châu Á – Thái Bình Dương, một thành viên của Tập đoàn Apave (Pháp) với hơn 150 năm hoạt động trong lĩnh vực giám định.

Tại Việt Nam, công ty đã tiên phong giới thiệu và áp dụng các giải pháp quản lý chất lượng, môi trường, thử nghiệm không phá hủy, tư vấn giám định độc lập. Apave Châu Á – Thái Bình Dương từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như JW Marriot Hanoi, Sheraton, Lotte Hanoi Centre... Đơn vị cũng chịu trách nhiệm tại nhiều công trình như đường Bến Vân Đồn – TP HCM, Cảng LPG Long An, Cảng Ba Son, Saigon Pearl, Vietcombank Tower, Bitexco Tower, Golden Palace Mễ Trì, Ecopark, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, Viglacera Tower...

Imperium Town Nha Trang cùng các đối tác trong ngày lễ khởi công. Ảnh: Indochine Nha Trang

Không chỉ hợp tác với hai đối tác nổi tiếng thế giới, Indochine Nha Trang cũng lựa chọn những tập đoàn uy tín của Việt Nam như Coteccons – đơn vị đã có 20 năm kinh nghiệm. Coteccons đã thực hiện những công trình xây dựng đẳng cấp, từ khách sạn, resort, khu dân cư, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, trải dài khắp Việt Nam như: casino Nam Hội An, Metropole Thủ Thiêm,Hồ Tràm Strip, Landmark 81, The Marq, nhà máy sản xuất ô tô Vinfast... cùng hàng loạt dự án đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế như The Nam Hai Resort Hoi An, Crowne Plaza Phú Quốc, Le Meridien Da Nang...

Cùng bề dày kinh nghiệm và năng lực sẵn có, uy tín của Coteccons sẽ tiếp tục được khẳng định với tổ hợp nhà liền kề và căn hộ Imperium Town Nha Trang, mong muốn đưa dự án chinh phục tầng lớp khách hàng thượng lưu am tường phong cách sống đẳng cấp.

Imperium Town Nha Trang do Casa Construction làm tổng thầu thiết kế.

Đối tác đồng hành với Indochine Nha Trang còn có Công ty cổ phần Xây dựng Casa – công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công dự án.

Đơn vị từng được giao trọng trách thiết kế các công trình hạ tầng lớn, như thiết kế kết cấu tại Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Casa Construction cũng tham gia thiết kế kết cấu cùng PMI và JAC (Công ty Tư vấn Hàng không Nhật Bản) với công trình Nhà ga Hàng hóa Quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại các thành phố miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Yên..., Casa cũng từng tư vấn, thẩm tra, thiết kế kết cấu các dự án bất động sản nghỉ dưỡng 3-5 sao, cùng nhiều dự án biệt thự nổi bật khác.

Bắt tay với những tên tuổi hàng đầu trên thị trường, Indochine Nha Trang từng bước hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo một biểu tượng bất động sản mới của thành phố Nha Trang.

"Từng dự án doanh nghiệp tâm huyết thực thi đều sẽ để lại dấu ấn riêng biệt, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sống tuyệt vời hơn, gia tăng giá trị đầu tư, qua đó tạo dựng nên thương hiệu Indochine Nha Trang trên thị trường bất động sản", ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch HĐQT Indochine Nha Trang chia sẻ.

Yên Chi