IMG Huế ra mắt dòng sản phẩm shophouse cao cấp

Shophouse trong khu đô thị An Cựu City sở hữu vị trí đắc địa, đón đầu cửa ngõ khu quy hoạch mở rộng thành phố Huế về hướng Đông Nam với nhiều tiềm năng sinh lời.

Công ty Cổ phần đầu tư IMG Huế vừa tổ chức lễ động thổ dự án An Cựu City giai đoạn 2 và ra mắt sản phẩm shophouse hôm 24/4. Sau khi hình thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm mới của thành phố Huế, hình thành tuyến phố thương mại sầm uất, quy tụ chuỗi ẩm thực, dịch vụ, giải trí, công nghệ, thời trang... hàng đầu thu hút khách du lịch và người dân trong tương lai.

Ông Lê Tự Minh - Chủ tịch HĐQT IMG Huế và các đối tác, khách mời thực hiện nghi thức động thổ An Cựu City giai đoạn 2.

Đợt này, IMG Huế ra mắt dòng sản phẩm shophouse mới theo phong cách bán cổ điển châu Âu với 168 căn shophouse thương mại nằm trong khu đô thị An Cựu City. Sản phẩm shophouse gồm 5 tầng. Tầng 1 và tầng 2 dùng để kinh doanh thương mại được sử dụng kính tràn kết hợp cùng đá ốp tự nhiên. 3 tầng trên sử dụng làm không gian sinh hoạt gia đình ấm cúng gồm: phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ... Nội thất được thiết kế bài bản, sang trọng, đầy đủ công năng của một căn hộ khép kín.

Ngoài ra còn có một tầng tum giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng. Tất cả các căn shophouse đều được trang bị thang bộ kết hợp thang máy Hitachi Nhật Bản và điện năng lượng mặt trời áp mái. Sản phẩm sẽ được thừa hưởng toàn bộ tiện ích nội khu có sẵn của khu đô thị An Cựu City như sân tennis, hồ bơi, trường mầm non, công viên, quảng trường ánh sáng...

"Loại hình shophouse sẽ làm nổi bật 3 yếu tố quan trọng nhất là kinh doanh, khai thác dịch vụ khách sạn và đầu tư sinh lời. Khu shophouse trong An Cựu City được kỳ vọng là biểu tượng mới cho thành phố Huế trong tương lai", đại diện IMG Huế chia sẻ.

Shophouse nằm tại vị trí đẹp nhất trong khu đô thị An Cựu City - Huế, tiếp giáp với hai trục đường chính quan trọng của thành phố là Hoàng Quốc Việt và Võ Nguyên Giáp.

Đại diện chủ đầu tư nhận định, khu shophouse mới giàu tiềm năng do sở hữu vị trí đắc địa trong khu đô thị An Cựu City, đón đầu cửa ngõ khu quy hoạch mở rộng thành phố về hướng Đông Nam TP Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, An Cựu City còn nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền các trục của khu quy hoạch An Vân Dương - trung tâm hành chính và thương mại mới tại Huế và là cửa ngõ phía Nam đón khách từ sân bay Phú Bài. Khu đô thị này từng đạt giải thưởng "Quy hoạch đô thị Quốc gia", đã khai thác và sử dụng ổn định nhiều năm nay.

Nội thất sang trọng được IMG Huế đầu tư kỹ lưỡng.

Tiềm năng tăng giá của dự án còn hưởng lợi từ chính sách phát triển của Thừa Thiên - Huế. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây chính là tiền đề để thành phố Huế phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng tầm khu vực.

Sắp tới, trung tâm thương mại Aeon Mall với tổng vốn đầu tư 150-160 triệu USD nằm đối diện khu đô thị An Cựu City đi vào hoạt động cũng, góp phần nâng cao giá trị khu vực, biến nơi đây thành tuyến phố thương mại sầm uất tại Huế.

Thừa Thiên - Huế cũng được đánh giá là một trong những thị trường bất động sản giàu tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư. Mới đây, tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, nhằm không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản. Giới chuyên gia đánh giá, nhờ những động thái kịp thời, rà soát triệt để các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường chung, thị trường bất động sản tại đây sẽ đảm bảo yếu tố sinh lời cho nhà đầu tư.

"Với những lợi thế này, shophouse An Cựu City sẽ hình thành nên trung tâm mua sắm, mở ra những cơ hội đầu tư sinh lời cho những nhà đầu tư nhạy bén, có tầm nhìn xa", chủ đầu tư khẳng định.

Tâm Anh