IMF: Quá sớm để đánh giá tác động của thuế Mỹ lên toàn cầu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định thế giới tìm được cách thích nghi với thuế Mỹ, nhưng còn quá sớm để đánh giá tác động đầy đủ.

Ngày 14/10, IMF ra báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu. Trong đó, tổ chức này nhận định đến nay, thuế nhập khẩu của Mỹ có ảnh hưởng nhỏ hơn dự tính với toàn cầu. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng "quá sớm và thiếu chính xác" nếu kết luận việc này không có tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Trong báo cáo, IMF điều chỉnh dự báo tăng trưởng cho Mỹ và toàn cầu. Theo đó, GDP thế giới dự kiến tăng 3,2% năm nay, cao hơn mức 3% trong báo cáo tháng 7. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với trung bình trước đại dịch (3,7%). Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 2% năm nay và 2,1% vào 2026, cao hơn đáng kể mức dự báo hồi tháng 7.

Trong khi đó, tăng trưởng của Trung Quốc được giữ nguyên, với 4,8% năm nay và 4,2% năm 2026. IMF cho rằng động lực chủ yếu là xuất khẩu tăng, nhưng việc này khó kéo dài.

Container tại cảng Long Beach ở California, tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

"Mỹ đang đàm phán với các quốc gia và đưa ra nhiều miễn trừ", kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho biết. Hầu hết các nước lựa chọn không áp thuế trả đũa Mỹ. Doanh nghiệp cũng nhanh chóng thích ứng bằng cách tăng nhập khẩu trước khi thuế có hiệu lực, đồng thời thay đổi chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, ông cũng nhận định căng thẳng thương mại vẫn chưa chấm dứt. Không có gì đảm bảo các thỏa thuận thương mại kéo dài và hãng nhập khẩu tại Mỹ cuối cùng vẫn phải chuyển chi phí sang người tiêu dùng, qua tăng giá.

"Kinh nghiệm quá khứ cho thấy phải mất một thời gian dài, bức tranh toàn cảnh mới hiện rõ", Gourinchas viết.

Năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế nhập khẩu với hầu hết đối tác thương mại. Sau đó, ông liên tục thay đổi chính sách và đàm phán thỏa thuận với các nước. Những động thái này khiến thương mại toàn cầu rơi vào bất ổn. Vài ngày qua, căng thẳng Mỹ - Trung được chú ý, sau khi ông Trump tuyên bố áp thêm thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa Trung Quốc, do bất mãn với chính sách kiểm soát đất hiếm của nước này.

Tác động từ chính sách siết nhập cư của Mỹ lên thị trường lao động cũng đang gây sức ép lên triển vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năm ngoái, nước này tăng trưởng 2,8%.

"Chúng ta đã chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về tỷ lệ lao động sinh ra ở nước ngoài trong lực lượng lao động của Mỹ. Có thể coi đây là một cú sốc khác về nguồn cung, ngoài thuế nhập khẩu", Gourinchas cho biết.

Ông nhấn mạnh: "Bất kỳ yếu tố nào khiến Mỹ tăng trưởng chậm lại nhìn chung đều không có lợi cho phần còn lại của thế giới".

Hà Thu (theo Reuters, CNN)