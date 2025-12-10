IMF dự báo Trung Quốc tăng trưởng 5% năm nay

IMF nâng dự báo tăng trưởng cho Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đánh giá nước này có khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc liên tiếp.

Ngày 10/12, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố đánh giá thường kỳ về kinh tế Trung Quốc. Trong đó, tổ chức này nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm nay từ 4,8% lên 5%. Sang năm 2026, nền kinh tế này được kỳ vọng tăng 4,5%, cao hơn dự báo trước đây là 4,2%.

"Kinh tế Trung Quốc thể hiện khả năng chống chịu đáng kể, bất chấp các cú sốc liên tiếp trong vài năm qua", IMF viết, không trực tiếp đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump hay cuộc chiến thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, IMF cảnh báo sự suy yếu của lĩnh vực bất động sản, mức nợ của chính quyền địa phương và nhu cầu nội địa yếu sẽ tiếp tục là các phép thử với giới chức. Họ thúc giục Trung Quốc tăng tốc cải tổ cấu trúc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang ngày càng chịu sức ép về viêc phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào tiêu dùng, thay vì dựa vào đầu tư và xuất khẩu.

Tàu container tại Liên Vân Cảng (Giang Tô, Trung Quốc). Ảnh: AFP

Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, dự kiến đóng góp 40% tăng trưởng toàn cầu năm nay. Việc này làm dấy lên chỉ trích họ đang dựa vào sự thống trị thương mại toàn cầu và nhấn chìm các thị trường mới nổi bằng hàng giá rẻ không bán sang Mỹ do thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump.

"Quy mô kinh tế lớn của Trung Quốc và căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang khiến việc phụ thuộc vào xuất khẩu khó giúp họ duy trì tăng trưởng mạnh. Ưu tiên chính sách hiện tại là chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa vào tiêu dùng, tránh phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu và đầu tư", IMF nhận xét.

Bắc Kinh luôn theo sát các nhận định của IMF để xem cơ quan này ủng hộ hay chỉ trích cách điều hành kinh tế của họ. Nếu IMF ủng hộ, đây sẽ được coi là phản biện quan trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại với các đối tác lớn gia tăng.

Trong bản đánh giá, IMF cho rằng quá trình chuyển dịch của Trung Quốc cần nhiều chính sách vĩ mô mang tính nới lỏng hơn nữa, đồng thời cải tổ để giảm mức tiết kiệm của các hộ gia đình, giảm quy mô các khoản đầu tư kém hiệu quả và những chính sách hỗ trợ công nghiệp không cần thiết.

"Chính sách hỗ trợ vĩ mô nên đi kèm với cải tổ để củng cố hệ thống an sinh xã hội và hỗ trợ quá trình điều chỉnh của lĩnh vực bất động sản", IMF cho biết.

Hà Thu (theo Reuters)