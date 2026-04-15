IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu vì chiến sự Trung Đông

Với kịch bản xấu nhất, khi xung đột Trung Đông có thể kéo tăng trưởng toàn cầu về 2% - tiệm cận tình trạng suy thoái.

Ngày 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới. Trong đó, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 1. Đây là kịch bản lạc quan nhất của IMF, khi giả sử chiến sự tại Trung Đông không kéo dài. Cũng trong kịch bản này, giá dầu trung bình năm nay đạt 82 USD một thùng, giảm nhẹ so với mức hiện tại.

IMF cho biết nếu không có chiến sự, họ sẽ nâng dự báo lên 3,4%, do làn sóng đầu tư vào công nghệ, lãi suất thấp, thuế nhập khẩu của Mỹ giảm và chính sách hỗ trợ tài khóa của nhiều quốc gia. Pierre-Olivier Gourinchas - kinh tế trưởng của IMF cho rằng chiến sự đang tạo ra rủi ro lớn hơn nhiều cho kinh tế toàn cầu so với thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái.

Người dân đứng nhìn cột khói bốc lên sau vụ nổ ở Tehran, Iran, ngày 28/2. Ảnh: AP

Còn theo "kịch bản bất lợi", khi chiến sự kéo dài hơn, giá dầu sẽ duy trì quanh 100 USD một thùng năm nay và 75 USD năm tới. Tăng trưởng toàn cầu năm nay sẽ chỉ còn 2,5%.

Với "kịch bản xấu nhất", xung đột kéo dài hơn nữa, leo thang và giá dầu tăng cao hơn nhiều, gây xáo trộn lớn trên thị trường tài chính, tăng trưởng sẽ về 2%.

"Đây là mức tiệm cận suy thoái toàn cầu", IMF cho biết. Tăng trưởng dưới mốc này chỉ xảy ra 4 lần kể từ năm 1980, gần nhất là 2009 sau khủng hoảng tài chính và 2020 khi đại dịch bùng phát.

Với kịch bản này, nhiều nước sẽ rơi vào suy thoái, khi giá dầu trung bình năm nay đạt 110 USD và năm tới là 125 USD. Giá ở mức này sẽ kéo lạm phát và tiền lương tăng tốc, buộc các ngân hàng trung ương phải can thiệp hãm phanh. Điều này có thể gây ra tổn thất lớn hơn năm 2022, Gourinchas nói.

Lạm phát toàn cầu 2026 sẽ chạm 6% trong kịch bản xấu nhất, so với chỉ 4,4% của kịch bản lạc quan.

Các nền kinh tế lớn, từ Mỹ, eurozone, Trung Quốc, đều bị hạ dự báo tăng trưởng năm nay, do xung đột tại Trung Đông. Dù vậy, mức giảm chỉ là 0,1-0,2 điểm phần trăm.

Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chịu tác động mạnh hơn. Tăng trưởng của Trung Đông và Trung Á bị hạ tới 2 điểm phần trăm, xuống 1,9%, do cơ sở hạ tầng bị thiệt hại và xuất khẩu hàng hóa, năng lượng giảm mạnh.

Điểm sáng duy nhất trong nhóm này là Ấn Độ, khi tăng trưởng được nâng 0,1% lên 6,5% cho cả năm nay và năm tới. Nguyên nhân là đà tăng mạnh từ cuối 2025 và nước này gần đây đạt thỏa thuận giảm thuế với Mỹ.

IMF cho rằng các chính phủ có thể bị thôi thúc áp dụng các biện pháp như trợ giá nhiên liệu, áp trần giá hoặc giảm thuế để xoa dịu tác động của giá năng lượng tăng. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo cần thận trọng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách vẫn cao và nợ công đang tăng.

Hà Thu (theo Reuters)