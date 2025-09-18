Imexpharm đồng hành ngành y tế kiểm soát dịch bệnh

Imexpharm phát triển danh mục thuốc chống nhiễm khuẩn đa dạng, đồng thời mở rộng sang thuốc mạn tính và sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, đáp ứng xu hướng dịch tễ thay đổi nhanh tại Việt Nam.

Đồng hành cùng ngành y tế trong kiểm soát dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp dược trong nước chủ động đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, trong đó có Imexpharm - doanh nghiệp với định hướng đầu tư sâu vào R&D và hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế.

Hiện công ty sở hữu 12 dây chuyền EU-GMP tại ba cụm nhà máy EU-GMP, tạo nền tảng để sản xuất nhiều dòng thuốc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu điều trị từ bệnh viện tuyến trung ương đến địa phương.

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Danh mục kháng sinh của Imexpharm hiện trải rộng trên nhiều nhóm điều trị quan trọng, tập trung vào các nhóm hoạt chất được khuyến nghị trong các hướng dẫn điều trị và nhóm hoạt chất mới. Các nhóm bao gồm Amoxicillin kết hợp Acid Clavulanic - đa dạng về bào chế với cả dạng uống và tiêm; Avibactam góp phần điều trị các chủng đa kháng; Colistin - giải pháp lựa chọn cho các nhiễm khuẩn Gram âm khó trị; nhóm Quinolon - vai trò quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp và tiết niệu.

Theo đại diện Imexpharm, đơn vị sử dụng nguồn nguyên liệu kháng sinh theo công nghệ Enzymatic, thay thế phần lớn dung môi và hóa chất trong quy trình sản xuất truyền thống nhằm đảm bảo độ tinh khiết, an toàn cho sản phẩm. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu để đảm bảo từng phân nhóm kháng sinh được ứng dụng tối ưu theo phân tầng bệnh lý, từ các ca nhiễm khuẩn hô hấp đơn giản ngoài cộng đồng đến những ca nặng, phức tạp trong bệnh viện hoặc ICU, đồng thời cập nhật các khuyến nghị điều trị mới trong bối cảnh vi khuẩn ngày càng kháng thuốc mạnh mẽ.

Imexpharm cũng đang phát triển danh mục thuốc điều trị chống nhiễm khuẩn đa dạng, phục vụ nhiều nhóm bệnh khác nhau. Bên cạnh đó, công ty mở rộng danh mục sản phẩm không thuộc nhóm kháng sinh, từ các thuốc điều trị bệnh mạn tính cho đến nhóm hỗ trợ sức khỏe, để đáp ứng xu hướng dịch tễ đang thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam.

Thạc sĩ Lê Nữ Minh Hoài, Phó tổng giám đốc khối kinh doanh Imexpharm phát biểu khai mạc chương trình diễn đàn Imexforum tại TP HCM ngày 5/7. Ảnh: Imexpharm

Trong hành trình gắn kết khoa học với cộng đồng, đơn vị này đã tổ chức chương trình Imexforum 2025 chuyên đề "Những tiến bộ trong chẩn đoán nhiễm khuẩn hô hấp và sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng và bệnh viện". Chuỗi sự kiện tổ chức tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội từ 21/6 đến 23/8 với sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành nhằm chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn hô hấp.

Phiên thảo luận cùng các báo cáo viên tại diễn đàn Imexforum Hà Nội ngày 23/8. Ảnh: Imexpharm

Bộ Y tế nhận định, trong năm 2025, bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam tiếp tục là mối bận tâm lớn của ngành y tế. Điều này xuất phát từ đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa, mật độ dân số cao cùng những yếu tố gia tăng như biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, vốn tác động mạnh đến chu trình vật chủ - mầm bệnh - trung gian truyền bệnh.

Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp và bệnh do muỗi truyền được dự báo gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch hè 2025 khi nhu cầu đi lại tăng mạnh. Minh chứng là trong vài tháng gần đây, nhiều bệnh viện tại TP HCM đã tiếp nhận hàng loạt ca sốt xuất huyết.

Từ những bệnh quen thuộc theo mùa như cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng... cho tới các bệnh mới nổi, tốc độ lan rộng nhanh cùng tỷ lệ mắc cao đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế. Không ít bệnh nhân sốt xuất huyết gặp nguy cơ bội nhiễm, trong khi tại miền Bắc, số ca viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi cũng có chiều hướng gia tăng, gây tình trạng quá tải tại một số bệnh viện tuyến tỉnh.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy, năm nay các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi, cúm A(H5N1), đậu mùa khỉ... tiếp tục có diễn biến phức tạp. Năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 141.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 28 ca tử vong; ghi nhận hơn 76.000 ca mắc tay chân miệng; 287.548 ca mắc cúm mùa, số ca mắc sốt phát ban nghi sởi là 38.364.

Đồng hành cùng mục tiêu ngành y tế năm 2025 là kiểm soát kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong; đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hay tình huống khẩn cấp. "Đây vừa là nhiệm vụ của hệ thống y tế, vừa là trách nhiệm chung của các doanh nghiệp dược trong việc cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng", đại diện lãnh đạo Imexpharm nhấn mạnh.

Thế Đan