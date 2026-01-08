Imexpharm đồng hành hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc Vila 2025

Imexpharm tham gia với vai trò tài trợ và giới thiệu giải pháp điều trị, đồng thời trao đổi cùng bác sĩ về nhu cầu thực tiễn và xu hướng lâm sàng mới tại Vila 2025.

Tháng 11/2025, Hội Phổi Việt Nam phối hợp Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình Chống lao Quốc gia và Imexpharm tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc Vila 2025 tại Cần Thơ. Thông qua hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, sự kiện thu hút hơn 1.000 bác sĩ chuyên ngành hô hấp và các lĩnh vực liên quan tham dự.

Một phiên bác sĩ chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Imexpharm

Là sự kiện khoa học thường niên, Vila 2025 tập trung vào các chuyên đề mang tính cập nhật và thực tiễn, phản ánh những vấn đề nổi bật trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý hô hấp hiện nay. Các báo cáo khoa học do chuyên gia đầu ngành trình bày đã cung cấp nhiều góc nhìn chuyên môn, góp phần làm rõ những thách thức đang đặt ra trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, hội thảo còn kết nối cộng đồng y khoa chuyên ngành hô hấp trên phạm vi toàn quốc. Thông qua các phiên thảo luận và trao đổi chuyên môn, hội nghị tạo điều kiện để các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường hợp tác và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh bền vững.

Anh Nguyễn Đăng Nam (trái), trưởng phòng Marketing cùng các nhân sự Imexpharm tại Vila 2025. Ảnh: Imexpharm

Tham gia sự kiện, Imexpharm không chỉ đóng vai trò nhà tài trợ mà còn trực tiếp giới thiệu các giải pháp điều trị thông qua gian hàng trưng bày, tài liệu chuyên môn và nội dung khoa học. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp trao đổi với đội ngũ bác sĩ về nhu cầu thực tiễn trong điều trị và cập nhật các xu hướng mới trong thực hành lâm sàng.

Trong khuôn khổ hội nghị, doanh nghiệp giới thiệu danh mục các sản phẩm kháng sinh công nghệ cao được sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP, nổi bật là dòng sản phẩm chứa hoạt chất Colistin với nhiều dạng bào chế như bột đông khô pha tiêm và khí dung, góp phần hỗ trợ đội ngũ y khoa có thêm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp đối với các nhiễm trùng bệnh viện.

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

"Thông qua việc tham gia Vila 2025, Imexpharm tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng cộng đồng y tế trong việc chia sẻ giải pháp, tiếp tục thực hiện mục tiêu cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Thế Đan