Imexpharm - dấu ấn phát triển xanh tại CSA 2025

Imexpharm được vinh danh tại CSA 2025 nhờ chiến lược phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường và quản trị minh bạch.

Ngày 15/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm lần thứ hai góp mặt trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam (CSA) 2025, do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Truyền Thông và Thương Hiệu của Imexpharm. Ảnh:Imexpharm

Danh hiệu này ghi nhận những nỗ lực của Imexpharm trong gần 50 năm xây dựng mô hình phát triển bền vững dựa trên bộ tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị), cùng định hướng "kết nối khoa học - vì sức khỏe cộng đồng", cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn EU-GMP.

Theo Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng giám đốc Imexpharm, doanh nghiệp kiên định theo đuổi tầm nhìn "Hệ sinh thái y tế toàn diện - vì một cộng đồng tương lai khỏe mạnh hơn". "Định hướng này thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả vận hành, mở rộng thị trường quốc tế, đẩy mạnh chuỗi cung ứng, và đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình nâng cao sức khỏe toàn diện", bà Trần Thị Đào chia sẻ.

Trong lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp có 12 dây chuyền đạt EU-GMP và đầu tư đến 5% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D). Riêng năm 2024, doanh nghiệp ra mắt 24 sản phẩm mới, tập trung vào kháng sinh thế hệ mới và thuốc tiêm truyền. Hiện Imexpharm có 28 số đăng ký lưu hành tại châu Âu dành cho 11 sản phẩm.

Các cụm nhà máy đạt chuẩn EU-GMP được vận hành theo chuỗi quy trình khép kín, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Công ty ưu tiên sử dụng nguyên liệu sạch, đạt tiêu chuẩn CEP quốc tế, ứng dụng công nghệ Enzymatic vào sản xuất nguyên liệu kháng sinh, giảm thiểu sử dụng dung môi hóa chất.

Nhà máy IMP4 được vinh danh trong sách xanh tỉnh Bình Dương. Ảnh:Imexpharm

Imexpharm cũng đi đầu trong mô hình sản xuất xanh, quản lý chất thải và sử dụng năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp hợp tác cùng Insee Ecocycle - đơn vị thuộc Tập đoàn Siam City Cement để xử lý chất thải bằng công nghệ đồng xử lý hiện đại.

Các nhà máy của được trang bị hệ thống nước đạt chuẩn ISO 14001:2015, công nghệ CIP (Cleaning In Place) và SIP (Sterilization In Place) giúp tiệt trùng và hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và lưu thông không khí. Đặc biệt, Imexpharm tối ưu mô hình sản xuất xanh bằng năng lượng tái tạo, với hệ thống điện mặt trời đã được triển khai tại trụ sở chính và đang được mở rộng các nhà máy chủ lực.

Không dừng lại ở đó, Imexpharm tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm sang các lĩnh vực điều trị chuyên sâu như tim mạch, tiểu đường, thần kinh và tiêu hóa - với định hướng phát triển các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, công nghệ cao.

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng. Năm 2024, công ty trao học bổng và tài trợ giáo dục trị giá 755 triệu đồng, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, trồng cây, thu gom rác. Đầu năm 2025, doanh nghiệp tặng 500 cây xanh cho Thành đoàn thành phố Đà Lạt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trồng 3,8 triệu cây xanh của thành phố.

Imexpharm trao tặng 500 cây xanh cho thành phố Đà Lạt. Ảnh:Imexpharm

Về quản trị, Imexpharm là một trong những doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), đồng thời triển khai hệ thống ERP SAP S/4HANA Cloud nhằm tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành. Công ty cũng nằm trong rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI20, hướng tới chuẩn mực quốc tế trong quản trị doanh nghiệp.

Các hoạt động ESG đã tạo nền tảng cho tăng trưởng tài chính. Năm 2024, doanh thu gộp Imexpharm đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đạt 1.001 tỷ đồng, EBITDA đạt 211 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giám đốc Trần Thị Đào nhấn mạnh: "Một mô hình bền vững thực sự là mô hình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn lan tỏa cảm hứng và để lại dấu ấn tích cực lâu dài cho xã hội - đúng với triết lý mà Imexpharm luôn kiên định theo đuổi: 1.000 năm sau, hoa sen vẫn nở".

Thế Đan