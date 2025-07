IMD@NEU - bước đệm sự nghiệp cho các nhà quản lý trẻ

Chương trình thạc sĩ quốc tế IMD@NEU giúp học viên mở rộng cơ hội công việc, học tập toàn cầu nhờ thời gian linh hoạt, chú trọng kiến thức, kỹ năng và tư duy.

Anh Bùi Hồng Quang (sinh năm 1999, Hà Nội) lựa chọn IMD@NEU khi đang làm quản lý tại một doanh nghiệp bởi khó có thể tạm dừng công việc để đi du học khi đang trên đà phát triển sự nghiệp. Nam học viên chia sẻ, từ đầu, anh cần một chương trình vừa thực tiễn, vừa có giá trị học thuật, có thể áp dụng ngay vào mô hình doanh nghiệp.

"Các môn học về quản lý số như digital marketing, hệ thống thông tin kinh doanh số... tại IMD@NEU đã giúp tôi triển khai hiệu quả chiến lược chăm sóc khách hàng, phát triển doanh thu và vận hành kinh doanh bền vững", anh nói thêm.

Cựu học viên IMD@NEU Bùi Hồng Quang trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi theo học IMD@NEU, với thời lượng học linh hoạt vào cuối tuần, học viên có thể tiếp tục công việc song song với việc học, sử dụng kiến thức mới trong môi trường làm việc thực tế. Quang chia sẻ, với chi phí tiết kiệm chỉ bằng khoảng 1/5 so với du học toàn thời gian tại Anh, có thể vừa học vừa làm, đây là lựa chọn phù hợp với anh và những người trẻ muốn nâng tầm sự nghiệp, đồng thời, cân bằng cuộc sống.

Khác với Quang, Vũ Nguyễn Giang Linh (sinh năm 2000, Hải Phòng) chọn IMD@NEU để bước ra khỏi vùng an toàn để chuyển mình từ một thực tập sinh thành người phụ trách các dự án giáo dục quốc tế. Trước khi học, cô khá cảm tính và bay bổng. Quá trình học tại đây đã giúp Linh trở nên thực tế, quyết đoán hơn, có thêm khả năng phản biện và tư duy hệ thống. Chương trình cung cấp kiến thức, cơ hội rèn luyện năng lực hành động và sự tự tin hơn trong môi trường quốc tế hóa.

Theo Linh, điều ấn tượng nhất ở IMD@NEU là phương pháp học tập sáng tạo. Cô và các bạn từng được phát bộ LEGO để xây mô hình thể hiện câu chuyện cá nhân và tầm nhìn sự nghiệp.

"Tưởng như một trò chơi, nhưng khi bắt tay vào làm, mỗi viên gạch nhỏ như đang nhắc nhở mình suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi và những điều ý nghĩa thực sự. Đó là lần đầu tiên mình nhìn lại bản thân một cách thành thật đến thế", nữ học viên nói thêm.

Cựu học viên IMD@NEU Vũ Nguyễn Giang Linh tại Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài lớp học, IMD@NEU mở rộng trải nghiệm thực tế cho học viên với chuyến đi hai tuần sang Anh Quốc giao lưu với đối tác của chương trình - Đại học West of England nổi tiếng tại thành phố Bristol (UWE Bristol). Lúc này, các bạn có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập đa văn hóa, kết nối với cộng đồng học thuật và doanh nghiệp tại Anh.

"Hai tuần tại Anh không chỉ mang lại kiến thức, mà còn giúp mình mở rộng mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp từ nhiều quốc gia, ngành nghề. Những mối quan hệ đó đến giờ vẫn tiếp tục hỗ trợ mình trong công việc và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới", Giang Linh chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sinh năm 2000, Hà Nội) , học viên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng, mạng lưới giảng viên và bạn học tại IMD@NEU là điểm tựa lớn. "Mình tự hào khi được học với những thầy cô giỏi chuyên môn và những người bạn tài năng, sẵn sàng hỗ trợ nhau. Đó là những kết nối quý báu, tiếp thêm sức mạnh trong hành trình học tập và nghề nghiệp", Quỳnh Nga chia sẻ.

Học viên IMD@NEU tại UWE Bristol. Ảnh: IMD@NEU

Hiện, IMD@NEU cung cấp ba chương trình Thạc sĩ chuyên sâu: Quản trị Kinh doanh (MSc Business Management); Kinh doanh Quản lý số (MSc Business with Digital Management); Kinh doanh Quản lý chuỗi cung ứng (MSc Business with Supply Chain Management). Sau tốt nghiệp, học viên nhận bằng Thạc sĩ do Đại học West of England cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Công nhận, có giá trị toàn cầu.

Nhật Lệ