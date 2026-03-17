IMC Logistics mở cơ sở đầu tiên tại Toronto

Cơ sở vận tải mới của IMC Logistics giúp tăng năng lực hỗ trợ các lô hàng vận chuyển xuyên biên giới giữa Mỹ và Canada, đồng thời cung cấp dịch vụ kéo container đường biển nội địa tại Canada.

Công ty vận tải IMC Logistics có trụ sở tại bang Tennessee (Mỹ) sẽ mở cơ sở vận tải container tại Toronto, đánh dấu lần mở rộng đầu tiên của doanh nghiệp ra ngoài lãnh thổ Mỹ.

Ông Joel Henry, Tổng giám đốc IMC, cho biết trong thông báo ngày 5/3: "Việc mở rộng này nhằm hỗ trợ tốt hơn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Canada đang đa dạng hóa nguồn cung để duy trì khả năng cạnh tranh. Khối lượng container gia tăng giúp IMC củng cố quan hệ với khách hàng hiện tại và tận dụng các cơ hội tăng trưởng mới.

IMC đang hoàn tất việc thuê địa điểm cho cơ sở mới. Ban đầu, doanh nghiệp có thể sử dụng đội phương tiện hiện có của mình và bổ sung năng lực từ các đối tác khi cần. "Chúng tôi cũng đang xem xét khả năng mua lại các doanh nghiệp để nhanh chóng mở rộng đội xe tại Toronto", ông Henry cho biết. Cơ sở tại Toronto dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Hiện IMC có 48 cơ sở tại Bắc Mỹ, bao gồm cả cơ sở mới tại Toronto.

Trụ sở chính của IMC Logistics đặt tại Collierville, Tennessee, Mỹ. Ảnh: IMC Logistics

Trước đó, lần mở rộng gần nhất của doanh nghiệp là việc mở cơ sở tại Mobile, bang Alabama vào tháng 10/2025.

Khác với Toronto, cơ sở tại Mobile thuộc sở hữu của IMC. Công ty đã mua khu đất rộng 12 mẫu Anh, xây dựng văn phòng diện tích 3.300 feet vuông cùng bãi container an ninh hoạt động 24/7, có sức chứa khoảng 500 container. Văn phòng này do ông Blake Lamparter phụ trách.

IMC cũng đang hoàn tất quá trình nâng cấp cơ sở tại Newark, bang New Jersey. Bãi container tại đây đã được cải tạo với lớp bê tông mới và lắp đặt thiết bị nâng để xếp chồng container rỗng và container có hàng. Kho hàng tại cơ sở này đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp hiện tiếp tục xây dựng thêm khu văn phòng mới để hoàn tất toàn bộ quá trình cải tạo cơ sở tại Newark.

IMC Logistics là doanh nghiệp vận tải container và logistics liên phương thức tại Bắc Mỹ, chuyên cung cấp dịch vụ kéo container (drayage), vận tải đường bộ và giải pháp logistics cho chuỗi cung ứng. Công ty hiện vận hành hàng chục cơ sở tại Mỹ và Canada, phục vụ các tuyến vận chuyển container từ cảng biển đến trung tâm logistics nội địa.

Theo bảng xếp hạng của Transport Topics, IMC đứng thứ 53 trong Top 100 hãng vận tải thuê ngoài lớn nhất Bắc Mỹ và thứ 5 trong lĩnh vực vận tải liên phương thức và kéo container (drayage).

