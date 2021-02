Im lặng để chia tay chưa bao giờ là cách hành xử tốt

Đọc bài: “Chia tay bằng cách 'lặng lẽ biến mất" có phải là hèn” và bình luận của mọi người, tôi xin có chút ý kiến.

Trong tình yêu, lặng lẽ biến mất để chia tay là cách hành xử của kẻ trốn chạy. Nó chưa bao giờ là cách hành xử của con người đàng hoàng, chín chắn. Chúng ta khởi đầu và khẳng định mối quan hệ tình cảm bằng một câu nói, vì thế cần kết thúc bằng một câu nói để khẳng định mối quan hệ đó chấm dứt, cho cả mình và đối phương tránh tổn thương, tránh những thắc mắc không cần thiết trong đời.

Khi ngỏ lời yêu, chưa chắc mọi người đã nói thật lòng rằng vì sao mình yêu. Với những người tình cảm chân thành thì không nói, với những người có tính toán khác cũng không thể nói được. Rồi cũng câu "Yêu anh/em vì tính tình, vì đủ thứ tốt đẹp trên đời này", khi yêu đã không thật thì tại sao câu chia tay lại không nói được, phải im lặng ra đi? Nếu như tình cảm thật mà hoàn cảnh không phù hợp cũng nên nói một câu, dù nói dối. Chia tay hầu hết là câu nói dối lòng mình, đơn giản là nếu nói thẳng ra sẽ rất mất lòng, nhiều khi lại bị vặn vẹo đủ thứ vì thế nọ thế kia, vì sự níu kéo của đối phương. Nhiều người chọn cho mình cách im lặng ra đi để đối phương tự hiểu.

Khẳng định mối quan hệ bằng câu nói, chúng ta cần chấm dứt nó bằng câu nói rõ ràng và dứt khoát dù là lý do không phải thế. Đơn giản là để đối phương không thắc mắc khổ tâm, không lãng phí thời gian tìm hiểu và chờ đợi, cũng để người đi nhẹ nhàng hơn. Quan trọng hơn hết đó là sự tôn trọng mình, tôn trọng người.

Đã chia tay thì bất cứ lý do nào cũng là tan vỡ, dù hợp lý hay không, chắc chắn nó sẽ mang tổn thương rất lâu cho ít nhất một người. Thật ra, lý do nào cũng là vô nghĩa, điều quan trọng là nó chứng thực mối quan hệ đó đã kết thúc.

Oanh

