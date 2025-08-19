ILike kỷ niệm 17 năm thành lập

ILike kỷ niệm 17 năm phát triển công nghệ led, và ra mắt loạt sản phẩm mới CRI 98+, UGR<13 nhằm tôn vinh ánh sáng chân thực, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công ty cổ phần Công nghệ chiếu sáng ILike tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm thành lập với chủ đề "Ánh sáng chân thực - Tôn vinh con người", vào ngày 18/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là dịp để công ty tri ân người tiêu dùng và đối tác thông qua các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, triển lãm giới thiệu bộ sản phẩm mới cùng chương trình khuyến mãi lớn và bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị. Những khoảnh khắc chia sẻ và kết nối trong sự kiện là minh chứng cho tinh thần "đồng hành để cùng phát triển" mà ILike luôn theo đuổi.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ chiếu sáng ILike, phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 17 năm thành lập. Ảnh: ILike

Chia sẻ về quá trình thành lập và phát triển, ông Tuấn cho biết cách đây 17 năm, khi thị trường chiếu sáng Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng đèn sợi đốt và huỳnh quang compact, công nghệ led mới chỉ ở giai đoạn sơ khai và chưa hoàn thiện, ILike đã ra đời với tầm nhìn "đèn led sẽ là tương lai của ngành chiếu sáng". Ngay từ những ngày đầu, công ty xác định sứ mệnh mang tới cho người Việt những sản phẩm led tiết kiệm điện, có tuổi thọ cao, bảo vệ thị lực và nâng tầm thẩm mỹ không gian sống.

Trải qua gần hai thập kỷ đổi mới và phát triển, doanh nghiệp khẳng định vị thế với hai thương hiệu Kingled và Kingeco, cung cấp hàng trăm dòng sản phẩm cao cấp đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao", phục vụ từ hộ gia đình đến các công trình quy mô lớn trên khắp cả nước.

Người tham dự trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm tại ngày hội. Ảnh: ILike

Hành trình ấy được dẫn dắt bởi triết lý "lấy con người làm trọng tâm", một triết lý được cụ thể hóa trong từng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mà ILike mang lại. Từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến chăm sóc khách hàng và xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên, mọi hoạt động đều hướng đến việc giúp con người khỏe, đẹp, hạnh phúc và thành công hơn.

Chủ tịch ILike cho biết "Ánh sáng chân thực - Tôn vinh con người" là kim chỉ nam mà doanh nghiệp kiên định suốt 17 năm qua. Mỗi sản phẩm, dịch vụ đều hướng đến nâng cao chất lượng sống và tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của con người cũng như không gian sống.

Sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Ảnh: ILike

Năm 2025, ILike tiếp tục nâng tầm chuẩn ánh sáng khi cải tiến nhiều dòng sản phẩm với chỉ số hoàn màu CRI đạt trên 98, mức cao hàng đầu thị trường, tái tạo màu sắc gần như ánh sáng tự nhiên. Cùng với đó ra mắt các sản phẩm mới đạt chuẩn UGR < 13 giúp giảm chói, bảo vệ thị lực và phù hợp với xu hướng Human Centric Lighting. Nhiều dòng sản phẩm nổi bật được giới thiệu như Spotlight Apple, Coral; Downlight kéo xoay Obsidian; đèn đế ngồi Spinel; đèn rọi cột, đèn sân vườn, quạt hút thông gió, đèn pha năng lượng mặt trời, đèn tuýp led thủy tinh thế hệ mới...

Không chỉ cải tiến sản phẩm, ILike còn xây dựng hệ sinh thái ánh sáng đồng bộ từ thiết kế kỹ thuật đến thẩm mỹ tổng thể giúp kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu dễ dàng triển khai giải pháp chiếu sáng đồng nhất, chuyên nghiệp. Thư viện Model 3D hỗ trợ thiết kế và dịch vụ bảo hành tại nhà vốn đã triển khai ở Hà Nội và TP HCM nay được mở rộng thêm ở Đà Nẵng, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng. Bên cạnh đó, công ty mới ra mắt dịch vụ thiết kế chiếu sáng Dialux, cho phép khách hàng hình dung và tối ưu không gian ánh sáng ngay từ bản vẽ, đảm bảo cả hiệu quả thẩm mỹ lẫn tiết kiệm năng lượng.

