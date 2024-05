ILA trao tặng hai công trình cho người dân miền núi

Quảng NamILA Việt Nam trao tặng công trình cầu dân sinh, nhà vệ sinh và 430 phần quà tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, với tổng kinh phí 450 triệu đồng.

Công trình cầu dân sinh nối hai bờ suối Biêu được xây dựng bằng thép kiên cố với tổng chiều dài 55 m và rộng 0,5 m. Nhịp cầu thép mới thay cho cây cầu treo bằng tre, gỗ mục đã xuống cấp.

Khu vực này bốn bề là núi rừng, bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở, sông suối; thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét vào mùa mưa, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, ILA Việt Nam đã phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai xây dựng cầu thép, đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ.

ILA Việt Nam trao tặng công trình cầu dân sinh suối Biêu cho bà con Nam Trà My. Ảnh: ILA Việt Nam

Bà Hồ Thị Huệ (Trà Cang) chia sẻ, người lớn có thể cố gắng đi lại, nhưng trẻ nhỏ sẽ gặp nhiều nguy hiểm khi đi học qua suối. Vì vậy, lâu nay, người dân luôn ao ước có một cây cầu kiên cố, vững chắc hơn để đi lại. "Từ giờ, cầu mới đã xây xong, bà con, trẻ nhỏ không còn sợ bị trượt ngã, trôi dép, cặp sách hay thậm chí là nước chảy xiết cuốn trôi nữa", bà Huệ nói thêm.

Đồng thời, cây cầu thép sẽ góp phần cải thiện sinh kế, phát triển kinh tế địa phương. Cũng tại Trà Cang, ILA Việt Nam trao tặng dự án khu nhà vệ sinh cho học sinh điểm trường C72 (thôn 7). Công trình này có phân khu nam - nữ, có hệ thống xử lý chất thải sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu bức thiết của học sinh và thầy cô.

ILA Việt Nam tài trợ xây dựng nhà vệ sinh cho điểm trường C72. Ảnh: ILA Việt Nam

C72 là một trong những điểm trường vùng cao, vùng xa của trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Cang. Trước đó, 60 học sinh đồng bào Xê Đăng và thầy cô giáo chỉ sử dụng chung duy nhất một nhà vệ sinh tạm bợ, xuống cấp trầm trọng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Cang cho biết trường chỉ có nhà vệ sinh tạm, tự tạo, đào hố và làm đơn giản để cho các em có chỗ vệ sinh. "Trường luôn mong có khu nhà vệ sinh đảm bảo để các em thoải mái, 2-3 phòng tách riêng nam và nữ", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đơn vị tặng 430 phần quà cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Cang, trích từ Quỹ Cùng em thắp sáng tương lai - Light up the future. Quỹ do ILA sáng lập có sự đóng góp của phụ huynh, nhân viên và các đối tác.

ILA Việt Nam tặng quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: ILA Việt Nam

Hơn 25 năm qua, bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, ILA Việt Nam liên tục tổ chức những chiến dịch CSR (Corporate Social Responsibility) quy mô như xây dựng trường tiểu học Tập Ngãi C (Trà Vinh); khánh thành khu nhà nội trú mới cho hơn 200 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Tiểu học Ngam La (Yên Minh, Hà Giang)... Qua đó, đơn vị muốn chứng minh "giáo dục sẽ thay đổi cuộc đời và tất cả trẻ em Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục toàn diện từ tinh thần sẻ chia, quan tâm của cộng đồng".

Theo đại diện ILA, bên cạnh cung cấp môi trường và chương trình chuẩn quốc tế cho học sinh toàn quốc, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng cơ quan, ban ngành triển khai thêm nhiều dự án cộng đồng, nâng đỡ, tiếp sức cho học sinh khó khăn trên hành trình tri thức. Các dự án này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Thiên Minh