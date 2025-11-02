ILA ra mắt chuỗi chương trình 'Đi học' dịp kỷ niệm 30 năm

Hệ thống Ang ngữ ILA ra mắt chuỗi chương trình"Đi học" nhằm tiếp nối sứ mệnh "giáo dục thay đổi cuộc đời" trong 30 năm phát triển bằng hình thức truyền cảm hứng mới.

Ba thập kỷ qua, hệ thống đồng hành cùng hơn một triệu học sinh Việt, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn góp phần đào tạo thế hệ thích ứng với thế giới đang thay đổi. Đại diện đơn vị chia sẻ, từ lớp học nhỏ ban đầu đến hệ sinh thái giáo dục đa lĩnh vực, gồm tiếng Anh học thuật, kỹ năng toàn cầu, trại hè, tư vấn du học và giáo dục mầm non, ILA bám sát triết lý đặt ra ban đầu: phát triển con người toàn diện, giúp học sinh vững vàng về năng lực, sâu sắc về giá trị sống và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

"Đi học là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình ấy. Đây là một dự án văn hóa giáo dục thể hiện tầm nhìn và giá trị cốt lõi của ILA, mang tinh thần học tập suốt đời đến gần hơn với mỗi người, ở mọi giai đoạn của cuộc sống", vị đại diện khẳng định.

Nhật Dương, học sinh tại ILA, tham gia chuỗi chương trình "Đi học". Ảnh: ILA

Các tập "Đi học" sẽ được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên các kênh số của ILA như fanpage ILA Việt Nam, YouTube, TikTok và trình chiếu tại 74 trung tâm ILA trên toàn quốc.

Thay vì nói về bài vở hay điểm số, "Đi học" chia sẻ hành trình học từ đời sống, những lựa chọn, vấp ngã và thành công. Mỗi tập là một cuộc trò chuyện giữa người dẫn chương trình và khách mời, có thể là nghệ sĩ, doanh nhân, nhà giáo dục hay những học viên ILA đang từng ngày trưởng thành hơn so với bản thân của ngày hôm qua.

Hoa hậu Hương Giang - khách mời của chương trình. Ảnh: ILA

Các khách mời sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện đời sống, bài học và khẳng định triết lý cốt lõi của chương trình "Cuộc sống là bài học vĩ đại nhất". Qua chuỗi chương trình "Đi học", ILA muốn lan tỏa cảm hứng tích cực về việc học, khuyến khích thế hệ trẻ nuôi dưỡng đam mê, theo đuổi ước mơ và học hỏi không ngừng.

"Mỗi câu chuyện là một lát cắt trong hành trình trưởng thành, lời nhắc rằng mọi trải nghiệm, dù nhỏ, đều có thể trở thành bài học quý giá cho cuộc đời", đại diện đơn vị chia sẻ.

Minh Hiển, học sinh tại ILA, làm khách mời chia sẻ về hành trình học tập của mình. Ảnh: ILA

Qua "Đi học", ILA còn gửi gắm lời kêu gọi cộng đồng cùng nhìn lại ý nghĩa thật sự của việc học: học để hiểu mình, sống tốt hơn và lan tỏa giá trị tích cực. Thông qua dự án này, đơn vị hướng tới kết nối phụ huynh, học sinh và xã hội trong tinh thần đồng hành, cùng hướng tới xã hội học tập, nơi mỗi người đều có cơ hội trưởng thành từ chính những trải nghiệm của mình.

"30 năm không chỉ là cột mốc để nhìn lại, mà còn là thời điểm để khẳng định giáo dục là hành trình không điểm dừng. Mỗi câu chuyện trong Đi học là minh chứng cho niềm tin học tập giúp con người tiến bộ, sống có ý nghĩa hơn và trở thành người thầy của chính mình", đại diện ILA nói thêm.

Nhật Lệ