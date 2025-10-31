Ikea mua nền tảng logistics Mỹ

Hãng bán lẻ Thụy Điển Ikea mua lại Locus để chủ động trong chuỗi giao vận, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến đang tăng mạnh.

Mới đây, Ikea - nhà bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới công bố mua lại Locus, công ty công nghệ logistics có trụ sở tại Mỹ, nhằm tăng khả năng kiểm soát chuỗi giao hàng và tối ưu hóa khâu vận hành trong bối cảnh doanh thu trực tuyến của hãng tăng nhanh.

Theo thông báo, thương vụ do Ingka Group - đơn vị điều hành phần lớn hệ thống bán lẻ Ikea toàn cầu thực hiện. Giá trị cụ thể không được tiết lộ, nhưng trước đó, Locus từng huy động 50 triệu USD vốn đầu tư năm 2021, đạt mức định giá khoảng 300 triệu USD.

Ikea đang đầu tư hàng tỷ đô la vào mạng lưới hoàn thiện đơn hàng. Ảnh: FreightWaves

Ông Tolga Oncu, Giám đốc điều hành Ikea Retail (Ingka Group), cho biết việc mua lại này "phù hợp hoàn toàn với cam kết của Ikea trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng ở mọi điểm chạm".

"Khi đưa công nghệ của Locus vào hệ thống nội bộ, chúng tôi nắm quyền chủ động trong khâu giao hàng - một mắt xích then chốt của chuỗi hoàn tất đơn hàng, giúp Ikea tăng tốc độ và tính linh hoạt trong phục vụ người tiêu dùng", ông nói.

Đầu tư mạnh cho hạ tầng giao hàng cuối cùng

Nền tảng công nghệ của Locus được phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp các tính năng tự động hóa quản lý kho, tối ưu hóa tuyến đường giao hàng, theo dõi thời gian thực và tăng hiệu suất sử dụng phương tiện vận chuyển.

Ikea cho biết việc ứng dụng hệ thống này sẽ nâng cao hiệu quả toàn chuỗi cung ứng, từ quản lý năng lực vận chuyển đến khâu giao hàng chặng cuối (last-mile delivery) - vốn là thách thức lớn nhất trong ngành bán lẻ hiện nay.

Tỷ lệ doanh thu trực tuyến của hãng đã tăng từ 11% tổng doanh thu năm 2019 lên 28% vào năm ngoái. Trước đây, phần lớn hoạt động giao hàng được thực hiện qua các đối tác bên thứ ba. Thương vụ với Locus đánh dấu bước ngoặt chiến lược, khi Ikea bắt đầu đưa một phần quan trọng của chuỗi hoàn tất đơn hàng về vận hành nội bộ.

Ông Parag Parekh, Giám đốc kỹ thuật số toàn cầu của Ikea Retail, cho biết việc mua lại Locus giúp "tăng cường năng lực số" của tập đoàn, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng "mà vẫn đảm bảo chất lượng và độ tin cậy vốn là dấu ấn của Ikea".

Mở rộng chiến lược omnichannel toàn cầu

Những năm gần đây, Ingka Group liên tục đầu tư vào hệ thống phân phối và vận hành của Ikea.

Năm 2017, tập đoàn mua lại TaskRabbit - nền tảng cung cấp dịch vụ lắp ráp nội thất. Năm 2023, tiếp tục thâu tóm Made4net, công ty phần mềm quản lý kho hàng (WMS). Cùng năm, Ikea công bố kế hoạch đầu tư hơn 2,2 tỷ USD trong ba năm để phát triển chiến lược bán hàng đa kênh (omnichannel), bao gồm mở thêm cửa hàng và mở rộng mạng lưới hoàn tất đơn hàng toàn cầu.

Sau thương vụ, Locus vẫn duy trì hoạt động độc lập, tiếp tục phục vụ các khách hàng doanh nghiệp hiện có bên cạnh Ikea.

Ông Nishith Rastogi, Nhà sáng lập kiêm CEO của Locus, chia sẻ: "Thỏa thuận này giúp chúng tôi giữ được sự độc lập, đồng thời tận dụng quy mô và nguồn lực của Ikea để mở rộng nghiên cứu, phát triển, phục vụ tốt hơn các khách hàng toàn cầu".

Thế Đan (theo FreightWaves)