Ikea mua lại nền tảng logistics AI để tự chủ khâu giao hàng

Ingka Group - đơn vị điều hành hệ thống bán lẻ Ikea vừa mua lại công ty công nghệ logistics ứng dụng AI Locus của Mỹ, nhằm tăng cường năng lực giao hàng và kiểm soát chuỗi cung ứng.

Theo thông báo ngày 10/10, thương vụ được thực hiện bởi quỹ đầu tư của Ingka Group, giá trị không được tiết lộ. Trước đây, Ikea chủ yếu thuê ngoài nhiều đối tác logistics khác nhau. Việc sở hữu Locus - nền tảng có khả năng tối ưu lộ trình giao hàng, theo dõi thời gian thực và phân tích dữ liệu giúp hãng chủ động hơn trong khâu vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tolga Öncü, Giám đốc bán lẻ Ikea tại Ingka Group, cho biết: "Thương vụ này phù hợp với chiến lược nâng cao hành trình khách hàng của chúng tôi ở mọi điểm chạm. Khi đưa công nghệ của Locus vào hệ thống, chúng tôi kiểm soát được mắt xích quan trọng trong chuỗi hoàn thiện đơn hàng, giúp việc giao hàng nhanh và linh hoạt hơn".

Ingka Group nhấn mạnh, việc sáp nhập Locus là bước tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số của hãng. Trước đó, doanh nghiệp đã mua Made4net (2023) - nền tảng quản lý kho, và TaskRabbit (2017) - dịch vụ lắp ráp đồ nội thất tại nhà. Năm tài chính 2024, doanh thu bán hàng trực tuyến chiếm 28% tổng doanh thu bán lẻ của Ikea, tăng 11% so với năm 2019.

Về phía Locus, công ty sẽ vẫn hoạt động độc lập sau thương vụ. Nhà sáng lập kiêm CEO Nishith Rastogi cho biết: "Hợp tác này giúp chúng tôi giữ được quyền tự chủ, đồng thời tiếp cận nguồn lực lớn hơn để mở rộng quy mô phục vụ khách hàng toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào sản phẩm, kỹ thuật và đội ngũ doanh thu để thúc đẩy đổi mới lâu dài".

Locus được thành lập năm 2015 tại Mỹ, ban đầu dưới một tên khác, và gọi vốn 2,75 triệu USD trong vòng Series A do Exfinity Ventures và Growx Ventures dẫn đầu vào năm 2016.

Giới quan sát nhận định, việc Ingka Group thâu tóm Locus phản ánh xu hướng các tập đoàn bán lẻ lớn ngày càng tận dụng AI để tối ưu chuỗi cung ứng. Trước đó, Walmart, Amazon và Lululemon cũng đã triển khai công nghệ AI trong quản lý hàng hóa, vận chuyển và phát triển sản phẩm.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)