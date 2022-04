IHG sẵn sàng tổ chức sự kiện trong bình thường mới

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng của tập đoàn đa quốc gia chuẩn bị chu toàn mọi thứ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức những cuộc gặp gỡ quốc tế.

IHG nhận thấy nhu cầu gặp gỡ trực tiếp từ các đối tác kinh doanh trong nước đang có những tín hiệu khả quan. Vì thế, tập đoàn đã sẵn sàng mang đến cho khách hàng dịch vụ tổ chức tiệc và hội nghị một cách an toàn, tiện nghi. Không chỉ biết rõ những tiêu chuẩn quốc tế về việc tổ chức sự kiện của IHG, đội ngũ chuyên viên cao cấp, giàu kinh nghiệm tại các khách sạn thuộc tập đoàn ở Việt Nam còn củng cố chất lượng dịch vụ bằng các chương trình an toàn vệ sinh như IHG Way of Clean.

Ngành dịch vụ tổ chức sự kiện và hội nghị đã trải qua một năm 2021 đầy khó khăn và nhiều biến động, nhưng trong những tháng gần đây, dấu hiệu khả quan trong việc xúc tiến các buổi gặp gỡ trong nước cũng như quốc tế đã được ghi nhận.

IHG có các phòng sự kiện lớn, khâu tổ chức chuyên nghiệp. Ảnh: IHG

"Chúng tôi hiểu mọi người luôn muốn được gặp gỡ trực tiếp trong một môi trường an toàn. Với rất nhiều sự lựa chọn về địa điểm trên toàn Việt Nam cùng những dịch vụ quốc tế và các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn, chúng tôi có đủ điều kiện sơ sở vật chất để cung cấp nơi tổ chức tiệc, hội nghị, sự kiện một cách ấn tượng và đáng nhớ cho khách hàng", ông David Pearson, Giám đốc kinh doanh và marketing, IHG khu vực miền Bắc Việt Nam cho biết.

Những thay đổi trong mảng dịch vụ tổ chức hội nghị và sự kiện mà IHG mong chờ sẽ mang đến cho khách hàng bao gồm: các sự kiện mang tính xây dựng nhóm và đậm yếu tố văn hóa; sự kiện vừa và nhỏ vì khách hàng sẽ tập trung vào số lượng người tham gia nhiều hơn; sự phát triển lớn mạnh hơn trong năm 2022 trong các mảng SERF (xã hội, giáo dục, tôn giáo và cộng đồng).

IHG đang vận hành 15 khách sạn và khu nghỉ dưỡng của bốn thương hiệu bao gồm: InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn và Regent với rất nhiều lựa chọn từ Hà Nội, TP HCM như InterContinental Hanoi Westlake, InterContinental Saigon đến các khu nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch là Đà Nẵng, Phú Quốc như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phú Quốc. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn IHG luôn mang đến những chuẩn mực trong mảng dịch vụ tổ chức hội nghị và sự kiện trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua.

InterContinental Hotels Group còn được gọi là InterContinental Hotels hay IHG là một tập đoàn đa quốc gia trong ngành dịch vụ khách sạn của Anh có trụ sở chính tại Denham, Buckinghamshire, Anh. IHG có khoảng 889.582 phòng và hơn 5.900 khách sạn trên gần 100 quốc gia.

IHG sẵn sàng tổ chức sự kiện trong bình thường mới

(Nguồn: IHG)