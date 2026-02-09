IFF Holdings và Marriott International ra mắt dự án tại Đà Nẵng

IFF Holdings cùng Marriott International giới thiệu dự án The Residences at Arbora tại Đà Nẵng, gồm khu dinh thự, căn hộ và resort, hướng đến mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Dự án được định hướng như khu nghỉ dưỡng kết hợp không gian lưu trú dài hạn, gắn với yếu tố văn hóa và phong cách sống toàn diện. The Residences at Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang do IFF Holdings phát triển, gồm các dinh thự riêng tư và Sky Villas (căn hộ) được quy hoạch trong cùng hệ sinh thái wellness với khu resort.

Tổng thể thiết kế chú trọng khai thác yếu tố văn hóa địa phương đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Bên cạnh khu residences, Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang được giới thiệu như khu nghỉ dưỡng đóng vai trò nền tảng vận hành, cung cấp dịch vụ lưu trú và hệ tiện ích hỗ trợ trải nghiệm.

Theo đại diện nhà phát triển, nhóm khách hàng có tài sản lớn ngày càng xem bất động sản như một phần của phong cách sống, nơi kết hợp dịch vụ, sự riêng tư và chiều sâu trải nghiệm. Báo cáo Knight Frank Wealth Report 2025 cũng cho thấy xu hướng chuyển dịch từ tư duy tích lũy sang sở hữu gắn với trải nghiệm, trong đó yếu tố chăm sóc sức khỏe toàn diện ngày càng được ưu tiên.

Trên cơ sở đó, The Residences at Arbora được định hướng trở thành không gian dung hòa giữa tính riêng tư của nơi ở và hệ thống dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế. Các tiện ích dự kiến gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng, hệ thống ẩm thực, chương trình chăm sóc sức khỏe và các hoạt động khám phá địa phương, được triển khai theo quy chuẩn toàn cầu của Marriott.

Dự án nằm dọc bờ biển Đà Nẵng, khu vực có lợi thế về cảnh quan tự nhiên và chiều sâu văn hóa. Vị trí này góp phần tạo sự kết nối giữa phong cách sống hiện đại và các giá trị bản địa, đồng thời mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm không gian lưu trú gắn với yếu tố địa phương. Theo định hướng phát triển, The Residences at Arbora hướng đến việc giúp cư dân tiếp cận và trải nghiệm đời sống bản địa một cách tự nhiên hơn.

Arbora được quy hoạch trên khu đất khoảng 8 ha với hai cấu phần chính gồm khu resort và khu branded residences (dinh thự, căn hộ có thương hiệu), trong đó The Residences (Khu dinh thự, căn hộ) giữ vai trò trung tâm. Khu dinh thự, căn hộ được thiết kế theo mô hình biệt lập, số lượng giới hạn và hướng đến giá trị sử dụng dài hạn.

Tổ hợp dự kiến gồm 63 biệt thự riêng tư và 74 Sky Villas (căn hộ). Mỗi căn được bố trí hồ bơi và thang máy riêng nhằm tăng tính chủ động trong sử dụng không gian. Hệ tiện ích được xây dựng theo định hướng phục vụ nhiều thế hệ, bao gồm rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, khu fitness và không gian spa. Các tiện ích này hướng đến việc hỗ trợ cân bằng giữa sinh hoạt, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Liền kề khu residences, Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang đóng vai trò bổ trợ về dịch vụ. Resort dự kiến có 220 phòng khách sạn và 12 biệt thự nghỉ dưỡng, đồng thời được định hướng trở thành điểm đến gắn với các hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Một số tiện ích đáng chú ý gồm nhà hàng Hotaru theo mô hình omakase kết hợp quầy whisky Nhật, nhà hàng ven biển The Last Wave, hồ bơi ba tầng hướng biển, trung tâm wellness diện tích khoảng 2.000 m2 và trung tâm hội nghị - triển lãm nghệ thuật rộng 1.500 m2. Các không gian này phục vụ nhu cầu lưu trú, tổ chức sự kiện và các hoạt động cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng quản trị IFF Holdings, dự án được thiết kế xoay quanh chất lượng sống, yếu tố văn hóa và định hướng phát triển bền vững. Trong khi đó, bà Penny Trinh, Phó Chủ tịch Phát triển Dự án Phức hợp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Marriott International, nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư quốc tế nhờ bản sắc riêng và thị trường năng động. Dự án được kỳ vọng phản ánh tinh thần tôn vinh giá trị địa phương đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thông qua chiến lược phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, IFF Holdings cho biết doanh nghiệp hướng đến việc xây dựng môi trường sống chú trọng sự riêng tư, dịch vụ được cá nhân hóa và sự kết nối với văn hóa bản địa. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng phát triển dài hạn của phân khúc nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

