IFC đầu tư 52 triệu USD vào Tập đoàn Mavin

Khoản đầu tư của IFC nhằm hỗ trợ Tập đoàn Mavin phát triển đàn heo giống chất lượng cao và mở rộng công suất chăn nuôi heo tại Việt Nam.

Ngày 12/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố đối tác chiến lược và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Marvin và Tập đoàn Cổ phần Tài chính Quốc tế (IFC). Theo thỏa thuận, Tổ chức Tài chính Quốc tế và Quỹ châu Á Mới nổi thuộc IFC sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Tập đoàn Mavin. Mục đích chính của IFC nhằm giúp khắc phục hậu quả của dịch tả heo châu Phi (ASF) đối với ngành chăn nuôi heo khu vực châu Á.

Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, IFC cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ Mavin cải tiến các điều kiện về phúc lợi động vật bao gồm triển khai và áp dụng mô hình chăn nuôi heo theo nhóm, giúp cải thiện thông lệ chăn nuôi tại Việt Nam, đáp ứng và phù hợp với tiêu chuẩn của châu Âu về phúc lợi động vật.

Ông Daryll Dong, Quyền giám đốc quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ, đầu tư của IFC vào Mavin sẽ góp phần tăng cường khả năng chống đỡ của ngành chăn nuôi heo Việt Nam bằng việc đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sinh học và tăng cường năng lực sản xuất sản phẩm thịt heo sạch.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp tăng năng lực sản xuất thịt heo của Việt Nam theo cách bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất tốt nhất của ngành trên toàn cầu, góp phần gia tăng khả năng chống chịu, cải thiện năng suất và nâng cao sức cạnh tranh của ngành sau những ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi", ông Daryll Dong cho hay.

Ký kết hợp tác đầu tư chăn nuôi heo hiện đại tại Việt Nam chiều 12/5.

Khoản đầu tư của IFC sẽ hỗ trợ Mavin phát triển ba trang trại chăn nuôi heo, gồm: Trang trại quy mô 62 ha tại huyện K'Bang (Gia Lai); trang trại quy mô 100 ha tại huyện Anh Sơn (Nghệ An); trang trại quy mô 45 ha tại huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Với sự hỗ trợ này, đến năm 2025, dự kiến quy mô đàn heo giống của Tập đoàn Mavin sẽ tăng lên 7.500 con heo cụ kỵ (GGP) và ông bà (GP), đạt tổng số 15.600 con; quy mô đàn heo bố mẹ (PS) tăng lên 72.000 con, đạt tổng 87.400 con. Số lượng đàn giống tăng lên như trên sẽ làm quy mô các trang trại chăn nuôi heo thịt thương phẩm tăng lên gấp 3 lần, đạt khoảng 150 trang trại, tăng năng lực cung cấp của Mavin cho thị trường lên khoảng 900.000 con heo thịt mỗi năm.

"Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà sản xuất thực phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng. Đó là lý do Tập đoàn Mavin mong muốn thu hút các nguồn lực để hỗ trợ giúp tăng nhanh công suất sản xuất và nâng cao chất lượng thịt thành phẩm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm thực phẩm an toàn và có thể truy xuất được nguồn gốc", ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mavin chia sẻ.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin phát biểu tại chương trình.

Cũng theo ông David John Whitehead, sự hỗ trợ của IFC về nguồn lực tài chính, chuyên môn và kinh nghiệm sẽ giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp đi đầu về chế biến thực phẩm từ thịt heo an toàn, theo chuỗi giá trị "Từ nông trại tới bàn ăn" tại Việt Nam, giúp tập đoàn đáp ứng các thông lệ sản xuất tốt nhất về chăn nuôi heo trên thế giới.

Thêm vào đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với vấn đề phúc lợi động vật trong chăn nuôi, đại diện tập đoàn cho biết sẽ phát triển mô hình chăn nuôi theo theo nhóm (group housing) trong các trang trại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phúc lợi động vật.

"Với sự hỗ trợ của IFC, chúng tôi tin rằng Mavin sẽ là một trong những công ty đầu tiên ở Việt Nam áp dụng chăn nuôi heo theo nhóm, góp phần nhân rộng mô hình chăn nuôi đáp ứng tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong toàn ngành", ông David John Whitehead nói.

Trước đó, Tập đoàn Mavin cũng nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Công ty PwC (Việt Nam), đối tác tư vấn tài chính, đã đồng hành với Tập đoàn Mavin trong quá trình đàm phán với IFC để đảm bảo khoản đầu tư đáp ứng tất cả các yêu cầu về thẩm định và quản trị doanh nghiệp.

IFC và Quỹ châu Á Mới nổi IFC thuộc Công ty Quản lý Tài sản IFC sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Tập đoàn Mavin.

Hiện nay, một trong những điểm trọng yếu của ngành chăn nuôi Việt Nam là vẫn theo mô hình nuôi heo truyền thống, chủ yếu nuôi heo ở các cơ sở nuôi nhỏ lẻ, thường là hộ gia đình nên ít có điều kiện tiếp cận những tri thức từ bên ngoài dẫn đến những hạn chế về cách phòng chống và xử lý đối với các dịch bệnh, các tiêu chuẩn mà thị trường yêu cầu về vấn đề an toàn thực phẩm cũng như an toàn sinh học. Vậy nên, khi xảy ra những khủng hoảng về dịch bệnh hay về thị trường thì thường gây ra sự đứt gãy trong việc chăn nuôi.

Trước thực trạng đó, đại diện Mavin cho rằng, khi có những công ty lớn hơn tham gia vào việc nuôi heo với quy mô lớn hơn sẽ mang lại sản phẩm có chất lượng cao hơn, đồng thời, giúp dễ dàng khống chế dịch bệnh, vận hành cơ sở nuôi, xử lý chất thải tốt hơn. Từ đó, người dân Việt Nam được hưởng thịt heo với chất lượng tốt hơn.

