IELTS Arena tặng 5.000 suất học bổng tiếng Anh

IELTS Arena cùng IDP và VPBank ra mắt quỹ học bổng Access 2025 dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm trên toàn quốc.

Quỹ học bổng này có trị giá 100 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ học phí học tiếng Anh và luyện thi IELTS cho học sinh từ 14 tuổi, sinh viên và người đi làm trên toàn quốc.

Đại diện IELTS Arena cùng IDP và VPBank tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: IELTS Arena

Đại diện IELTS Arena cho biết quỹ học bổng Access giúp bạn trẻ Việt Nam ở thành thị hay vùng sâu vùng xa đều có cơ hội tiếp cận môi trường học tiếng Anh chất lượng. Đối tượng nhận học bổng là học sinh THCS, THPT, sinh viên và người đi làm có nhu cầu học tiếng Anh phục vụ mục tiêu học tập, làm việc trong và ngoài nước.

Với 5.000 suất học bổng tài trợ từ 30% đến 100%, quỹ không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn cung cấp lộ trình đào tạo chuyên sâu, giúp người học đạt mức điểm IELTS 6.0 đến trên 7.5, đáp ứng yêu cầu du học, làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và các chương trình đào tạo quốc tế.

Đại diện IELTS Arena phát biểu tại sự kiện. Ảnh: IELTS Arena

Các khóa học tại IELTS Arena được xây dựng với nhiều điểm mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để cá nhân hóa lộ trình học. Học viên được học trực tuyến qua nền tảng Moodle mô phỏng lớp học tương tác thực tế, đồng thời tích hợp luyệnSpeaking với ELSA AI phiên bản mới nhất và chấm chữa Writting ứng dụng AI. Lộ trình học được thiết kế riêng dựa trên trình độ và mục tiêu cá nhân, giúp học viên nâng cao hiệu quả học tập và rút ngắn thời gian đạt mục tiêu.

Mỗi lớp học chỉ giới hạn tối đa 12 học viên, tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và học viên. Giáo án được chuẩn hóa theo khung quốc tế, giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học ngoại ngữ uy tín.

Một điểm nhấn khác của chương trình là chính sách cam kết đầu ra bằng văn bản. Theo đó, học viên được đảm bảo tăng 1–2 band điểm IELTS trong vòng 3 đến 6 tháng nếu tuân thủ đúng lộ trình. Ngoài ra, học viên còn nhận hỗ trợ lệ phí thi thật tại IDP và phần thưởng giá trị nếu đạt từ 6.5 IELTS trở lên.

Quỹ học bổng Access trao tặng các suất học bổng 100% đến các bạn sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: IELTS Arena

Ngoài cơ hội nhận học bổng, học viên còn được hưởng lợi từ hệ thống kiểm tra trình độ và thi IELTS chuẩn quốc tế ngay tại IELTS Arena và địa điểm thi IELTS IDP. Việc tích hợp giữa học và thi IELTS tại cùng một địa điểm quen thuộc giúp học viên giảm áp lực, nâng cao hiệu quả chuẩn bị và kết quả thi.

Yên Chi