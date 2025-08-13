IELTS Arena ra mắt điểm thi trên máy tính duy nhất tại Cầu Giấy

Tham dự lễ khai trương ngày 26/7 có bà Lê Muôn Xuân, Giám đốc kỳ thi Quốc gia IELTS IDP, ông Trịnh Đức Mỹ, Tổng Giám đốc IELTS Arena cùng đại diện các trường đại học, học viện, VP Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo. Theo đại diện IDP, điểm thi mới không chỉ giúp mở rộng mạng lưới hệ thống, còn mang đến sự tiện lợi cho thí sinh ở Cầu Giấy và các khu vực lân cận. Với hệ thống máy tính hiện đại, không gian thi yên tĩnh và đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, điểm thi đáp ứng mọi tiêu chuẩn của IDP, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho thí sinh.

Sự kiện ra mắt điểm thi IELTS trên máy tính tại Cầu Giấy. Ảnh: IDP

"Khi cung cấp môi trường thi IELTS chuẩn mực quốc tế tại Hà Nội, thí sinh có điều kiện tốt nhất để trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế", bà Xuân phát biểu tại lễ khai trương.

Bà Lê Muôn Xuân, Giám đốc Quốc gia kỳ thi IELTS IDP Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: IDP

Điểm thi mới cũng giúp thí sinh lựa chọn lịch thi linh hoạt, nhận kết quả nhanh và trải nghiệm thuận tiện. Đặc biệt, với vị trí tại 54 Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, thí sinh có thể tiết kiệm thời gian di chuyển và được hưởng hệ sinh thái hỗ trợ từ IELTS Arena.

Ông Trịnh Đức Mỹ, Tổng giám đốc IELTS Arena cho biết, đơn vị mong muốn giúp thí sinh Việt Nam tiếp cận kỳ thi quốc tế thuận tiện và tin cậy. Thi tại nơi ôn luyện giúp thí sinh tối ưu hóa quá trình chuẩn bị và có nhiều cơ hội đạt kết quả tốt hơn. Ông cũng nhấn mạnh đây là bước góp phần nâng chuẩn tiếng Anh cho người Việt.

Không gian phòng thi IELTS trên máy của IDP tại IELTS Arena được thiết kế hiện đại, yên tĩnh, tạo cảm giác thoải mái và chuyên nghiệp cho thí sinh. Ảnh: IDP

Phạm Mỹ Hạnh, một học viên tham dự lễ khai trương điểm thi IELTS trên máy tính của IDP tại trụ sở IELTS Arena, chia sẻ việc được thi ngay tại nơi học suốt nhiều tháng qua giúp cô tự tin và an tâm hơn. "Những điều kiện thuận lợi này tạo động lực để tôi chinh phục mục tiêu", Mỹ Hạnh nói.

Theo đại diện đơn vị, việc ra mắt điểm thi IELTS trên máy tính của IDP tại Cầu Giấy đánh dấu bước phát triển mới trong việc cung cấp giải pháp học và thi tiếng Anh toàn diện. Điều này góp phần nâng cao năng lực ngôn ngữ và đồng hành cùng người học trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Thanh Thư