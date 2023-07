IELTS 7.0 có học được Công nghệ thông tin?

Em học Toán bình thường nhưng có IELTS 7.0, liệu có theo được ngành Công nghệ thông tin không?.

Em vừa thi xong tốt nghiệp THPT, đang phân vân đăng ký nguyện vọng vào nhóm ngành Kinh tế hay Công nghệ thông tin (IT). Em nghe nói mức lương của IT rất tốt và cũng có ý nghĩ theo lập trình web. Nhưng em thấy bản thân rất thích trải nghiệm chứ không muốn ngồi một chỗ quá lâu như kiểu công việc của IT.

Kết quả môn Toán ở cấp 3 của em chỉ ở mức khá nhưng bù lại em có IELTS 7.0. Em không biết với khả năng như vậy có theo được ngành Công nghệ thông tin không?

Em cũng đang hướng tới ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và Đại học Kinh tế quốc dân. Mong mọi người tư vấn thêm để em có lựa chọn đúng đắn.

Em xin cảm ơn.

Phan Anh