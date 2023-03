Kim Min Kyu đảm nhận vai nam chính bộ phim giả tưởng sau thành công của "Hẹn hò chốn công sở", hóa thân một mục sư xuyên không thành nam thần tượng.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Idol thần thánh (tựa quốc tế: The heavenly idol) là bộ phim của đài cáp tvN, chuyển thể từ một bộ webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) nổi tiếng. Khác với nhiều bộ phim xoay quanh giới thần tượng trước đó, Idol thần thánh là sự kết hợp yếu tố giả tưởng và lãng mạn.

Bộ phim cũng được nhiều người hâm mộ mong chờ bởi đây là lần hiếm hoi trai đẹp "Hẹn hò chốn công sở" đảm nhận vai chính, cũng là vai diễn cuối của anh trước khi chính thức nhập ngũ. Đồng thời, series có sự bảo chứng bởi nữ diễn viên tài năng Ko Bo Gyeol.

'Idol thần thánh': khi mục sư hóa idol Trailer của Idol thần thánh. Video: FPT Play

Phim mở ra với bối cảnh thế giới huyền bí, nơi có sự tồn tại của Đại tư tế Rembrary (Kim Min Kyu thủ vai) - người sở hữu quyền uy tối cao của Thần Redrin. Trong một lần chiến đấu với Ma Vương, anh bị một thế lực đẩy đến trái đất và hoán đổi thân thể với Woo Yeon Woo, thành viên nhóm nhạc vô danh Wild Animal. Từ đây, Đại tư tế vừa phải thích nghi với thế giới mới vừa tập làm một thần tượng Kpop.

Kim Min Kyu đảm nhận vai Đại tư tế Rembrary. Ảnh: tvN

Cặp đạo diễn Lee So Yoon và Park So Yeon gói gọn bối cảnh hai thế giới và sự choáng ngợp của nhân vật trong khoảng một tập đầu. Đây cũng là một trong những chi tiết các nhà làm phim đã thay đổi so với bản truyện tranh. Rembrary và Woo Yeon Woo hoán đổi thân thể ngay trước buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp và gây ra sự cố lớn cho nhóm. Anh đứng giữa sân khấu và hô lớn "Tôi không biết nhảy", gây ra làn sóng dư luận lớn, trở thành bước đệm để Yeon Woo nổi tiếng hơn.

Trong khi đó, bản truyện tranh để hai nhân vật hoán đổi cho nhau khi nam thần tượng đang ở ký túc xá. Điều này giúp Đại tư tế nhìn thấy bản thân ngay lập tức và có nhiều thời gian hơn để tiếp nhận thông tin về sân khấu cuối cùng của nhóm trước bờ vực tan rã.

Tạo hình của Kim Min Kyu trong thân thể nam thần tượng Woo Yeon Woo. Ảnh: tvN

Sự thay đổi nhỏ này tác động khá lớn đến mạch phim. Mọi diễn biến được đẩy nhanh hơn, cô đọng và tăng sự kịch tính. Tuy nhiên, đây cũng là một điểm hạn chế của bộ phim. Sự choáng ngợp của Rembrary chưa hiện ra rõ nét. Anh không có thời gian để thể hiện sự bối rối của bản thân trước tốc độ làm việc, sân khấu và cả những vật dụng hiện đại của thế giới mới.

Bên cạnh đó, biên kịch cũng nâng thời gian hoạt động không hiệu quả của Wild Animal từ 3 lên 5 năm. Chi tiết này giúp bộ phim Idol thần thánh trở nên gần gũi với người hâm mộ Kpop hơn. 5 năm là cột mốc "lời nguyền" cho nhiều nhóm nhạc thần tượng xây dựng tên tuổi, chạm đến đỉnh cao sự nghiệp và dần đi xuống. Chi tiết này cho người xem thấy sự cố do Woo Yeon Woo gây ra trên sân khấu có thể đẩy nhóm đến kết cục tan rã.

Mạch phim dần chậm lại ở những tập phim tiếp theo, đồng thời, cách xây dựng tình huống quen thuộc hơn khi chuyển đến bối cảnh cuộc sống hàng ngày ở trái đất. Lúc này, Đại tư tế Rembrary đã dùng phần phép thánh có hạn để kết nối với Woo Yeon Woo. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra, , nam thần tượng không muốn trở lại thân thể cũ. Do đó, Rembrary phải lập Hiệp ước thiêng liêng, cả hai sẽ hoán đổi với điều kiện Wild Animal giành được giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc.

Giai đoạn thực hiện hiệp ước cũng là lúc Đại tư tế tìm thấy tình yêu của đời mình. Hành trình trở thành idol thực thụ của anh không thể thiếu Kim Dal (Go Bo Gyeol thủ vai) - fangirl gắn bó với anh chàng từ những ngày đầu lập nghiệp. Bị cho là vô tình khiến một nữ thần tượng tự tử, Kim Dal gặp tổn thương tâm lý nghiêm trọng và dần được chữa lành bởi năng lượng tích cực từ Woo Yeon Woo.

Cô cũng là người duy nhất nhận thấy Rembrary không phải Woo Yeon Woo. Từ đó, Kim Dal ứng tuyển làm quản lý của Wild Animal và từng bước giúp thần tượng của mình "tìm lại" chính mình.

Phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính là một trong những điểm thu hút người hâm mộ. Ảnh: tvN

Bộ phim Idol thần thánh là sự nhẹ nhàng ít thấy ở phim Hàn hiện nay, khi các bộ phim đầy plot-twist (cú lật) dần chiếm ưu thế trong lòng khán giả. Bộ phim truyền tải mọi thông điệp một cách tinh tế, sắp xếp sự tiêu cực của cuộc sống xen lẫn những tình huống dở khóc dở cười, ngờ nghệch của "người trời" Woo Yeon Woo.

Bên cạnh những yếu tố huyền ảo, chuyện tình cảm lứa đôi, bộ phim còn đề cao sự bao dung trong việc chữa lành những tâm hồn tổn thương, nhất là trong xã hội ngày càng thiếu tính kết nối hiện nay. Kim Dal động viên, trở thành hậu phương vững chắc cho Woo Yeon Woo để từng bước đứng dậy từ những vấp ngã, sự cố không đáng có. Ngược lại, hành trình giúp một thần tượng trẻ trở lại sân khấu, nắm lấy thành công cũng là cách giúp Kim Dal vượt qua ám ảnh trong quá khứ.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng cho đây là lý do khiến bộ phim có tỷ suất người xem không quá ấn tượng tại Hàn Quốc. Ngược lại, Idol thần thánh vẫn nằm trong top những bộ phim được chú ý nhất trên hệ thống FPT Play. Bởi lẽ, sự vui vẻ trong các tình tiết đời thường, phản ứng hóa học (chemistry) giữa Kim Min Gyu và Ko Bo Gyeol giúp người xem cảm thấy thả lỏng, thoải mái hơn.

Ngoài ra, bộ phim cũng đề cập đến mặt tối của giới giải trí xứ sở kim chi. Các chàng trai, cô gái trẻ phải đánh đổi, chịu áp lực đè nặng cùng với nhiều tiêu chuẩn khắt khe từ công ty, nhà đài, công chúng... để thành công.

Tình huống nam chính tham gia chương trình "Sing Survivor" cũng dấy lên vấn đề các công ty, nhà sản xuất... lợi dụng thần tượng để thu hút khán giả, bất chấp sự tổn thương của họ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng tới những nạn nhân thực tế của "evil edit" (biên tập sai sự thật, gây tác động tiêu cực) trong các chương trình sống còn đình đám như Kim WooSeok, Yoo YeonJung (WJSN)...

Trên iMDb, bộ phim được chấm 7,3/10 điểm. Hiện, Idol thần thánh chiếu đến tập 8 trên FPT Play. Đại tư tế Rembrary trong thân thể Woo Yeon Woo đang cố gắng hoàn thành hiệp ước với nam thần tượng và tìm cách tiêu diệt Ma vương ở trái đất.

Nhật Lệ