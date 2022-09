Hà NộiNhóm nhạc MCND hát bài "Người ơi người ở đừng về" cùng Đức Phúc trong đêm nhạc tối 10/9 trên phố đi bộ.

Boyband cho biết mất nhiều thời gian tập hát tiếng Việt để biểu diễn trước người hâm mộ. Dù nhóm hát không rõ lời, khán giả liên tục cổ vũ năm chàng trai.

Idol Hàn hát tiếng Việt cùng Đức Phúc Nhóm MCND hát "Người ơi người ở đừng về", lấy chất liệu dân ca Bắc Ninh (DTAP sáng tác). Video: Hà Thu

Giữa tiết mục, Đức Phúc xuất hiện trên sân khấu, biểu diễn cùng các ca sĩ Hàn Quốc. Bài hát mang phong cách world music, có giai điệu, tiết tấu sôi động khiến khán giả thích thú, liên tục reo hò. MCND là nhóm nhạc gồm năm thành viên, ra mắt năm 2020, được đánh giá là tân binh tiềm năng của K-pop.

Ngoài MCND, một nghệ sĩ Hàn khác được khán giả cổ vũ nhiệt tình là Hyolin (thành viên nhóm nhạc nữ Sistar). Cô hát ca khúc Hello Vietnam thay lời chào gửi đến khán giả. Ca sĩ hát, nhảy gợi cảm loạt hit của nhóm Sistar - Ma Boy, Touch My Body, Shake It. Hàng nghìn fan của nhóm đứng chật kín khu vực phố đi bộ, hòa giọng theo ca sĩ.

Hyolyn hát 'Hello Vietnam' Hyolin hát "Hello Vietnam" (nhạc: Marc Lucien Lavoine). Video: Hà Thu

Một điểm nhấn khác của chương trình là phần biểu diễn của dàn hợp xướng thiếu nhi Việt - Hàn. 60 em nhỏ hát, nhảy bài Dynamite (BTS) và Heal the world (Michael Jackson).

Thiếu nhi Việt - Hàn hát 'Heal the world' Dàn thiếu nhi hát "Heal the world" (nhạc gốc: Michael Jackson và Marty Paich) lời Việt và Hàn. Video: Hà Thu

Các phần trình diễn nằm trong chương trình Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt - Hàn, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tổ chức. Các nghệ sĩ hai nước tiếp tục biểu diễn trong lễ bế mạc sự kiện tối 11/9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).

Hà Thu