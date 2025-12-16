ID Logistics thuê kho 40.000 m2 tại Panattoni Park

AnhID Logistics ký hợp đồng thuê kho S440 tại khu phức hợp logistics và công nghiệp Panattoni Park Sittingbourne, thương vụ lớn nhất năm ở miền đông nam Anh.

Tập đoàn logistics quốc tế ID Logistics ký thỏa thuận thuê đơn vị S440, kho hậu cần rộng khoảng 40.900 m2 (khoảng 4,09 ha) tại Panattoni Park Sittingbourne. Theo Panattoni, đây là thương vụ cho thuê lớn nhất trong năm tại khu vực Đông Nam.

ID Logistics dự kiến tiếp quản cơ sở từ đầu tháng 1/2026 và đi vào vận hành từ tháng 5/2026. Kho S440 có chiều cao thông thủy 15 m, hệ thống cửa xuất nhập hàng đa dạng, sân dịch vụ rộng 50 m và được lắp đặt sẵn hệ thống điện mặt trời trên mái. Khu kho nằm cách nút giao số 5 của tuyến M2 khoảng 4 dặm, giữa London và cảng Dover, thuận lợi cho phân phối hàng hóa tại Anh và các hoạt động logistics kết nối cảng biển.

Khu phức hợp logistics và công nghiệp Panattoni Park Sittingbourne. Ảnh: Panattoni Park Sittingbourne

Ông Stuart Evans, Giám đốc Điều hành ID Logistics UK, cho biết Anh quốc là một trong những thị trường năng động nhất châu Âu và tốc độ tăng trưởng của công ty phản ánh khả năng cung cấp giải pháp logistics linh hoạt, hướng khách hàng. Việc mở rộng tại Sittingbourne thể hiện cam kết dài hạn và niềm tin vào tiềm năng thị trường.

Với hợp đồng mới, ID Logistics sẽ vận hành hơn 167.200 m2 (16,7 ha) diện tích kho tại các Panattoni Parks trên khắp châu Âu. Đại diện Panattoni UK đánh giá việc ID Logistics lựa chọn Panattoni Park Sittingbourne là minh chứng cho quy mô, chất lượng và vị trí chiến lược của dự án. Trong bối cảnh nguồn cung mặt bằng lớn, chất lượng cao tại Đông Nam ngày càng khan hiếm, thương vụ này tiếp tục cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trên trục M2.

Hiện Panattoni Park Sittingbourne chỉ còn một kho xây sẵn, chưa có khách thuê, với diện tích khoảng 19.045 m2 (khoảng 1,9 ha).

ID Logistics là một công ty toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp hậu cần hợp đồng (contract logistics), tập trung vào việc tạo ra các giải pháp hậu cần bền vững và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho khách hàng, bao gồm kho bãi, dịch vụ giá trị gia tăng, giải pháp thương mại điện tử và quản lý dự án chìa khóa trao tay.

Panattoni Park Sittingbourne là khu công nghiệp - logistics mới tại Kent (Anh), do Panattoni phát triển, nổi bật với vị trí kết nối nhanh tới tuyến M2, M20 và các cảng biển trọng điểm. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, hướng đến doanh nghiệp sản xuất và logistics với hạ tầng tối ưu và giải pháp phát triển bền vững. Đây được xem là một trong những điểm đến công nghiệp đáng chú ý của khu vực.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)