ICTSI khởi động dự án cảng container South Luzon 800 triệu USD

Tập đoàn ICTSI khởi động dự án cảng container South Luzon (SLCT), đánh dấu giai đoạn triển khai xây dựng quy mô lớn tại Philippines.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 800 triệu USD, đặt tại khu vực cách Manila khoảng 110 km về phía nam, trong phạm vi cảng quốc tế Bauan, tỉnh Batangas. Khi hoàn thành, cảng dự kiến phục vụ các hoạt động công nghiệp và sản xuất, bao gồm nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các dự án năng lượng và công nghiệp trong khu vực.

Lễ khởi động có sự tham dự của Quyền Bộ trưởng Giao thông Giovanni Z. Lopez và Tổng cục trưởng Hải quan Ariel F. Nepomuceno.

Ông Christian R. Gonzalez, Phó chủ tịch điều hành ICTSI, cho biết việc hiện thực hóa một dự án hạ tầng quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. "Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ cho thấy những gì có thể đạt được nhờ hợp tác dài hạn và cam kết phát triển", ông nói.

Theo kế hoạch, khi hoàn thiện, SLCT sẽ có cầu cảng dài 800 m, khu bãi rộng 38 ha, độ sâu bến đạt 18 m và công suất xử lý hơn 2 triệu TEU mỗi năm.

Giai đoạn một của dự án bao gồm các hạng mục công trình trên biển và xây dựng cầu cảng dài 425 m, được thiết kế để tiếp nhận tàu siêu hậu Panamax. Thời gian thi công dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9/2027, trong khi việc lắp đặt thiết bị dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2027.

ICTSI (International Container Terminal Services Inc.) là tập đoàn khai thác cảng container có trụ sở tại Manila, Philippines. Doanh nghiệp được thành lập năm 1987, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các cảng biển.

Hiện tập đoàn vận hành hơn 30 cảng container tại khoảng 20 quốc gia, trải rộng ở châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Tập đoàn tập trung vào các thị trường mới nổi, cung cấp dịch vụ logistics và khai thác cảng cho các hãng tàu quốc tế.

Ánh Dương (theo Seatrade Maritime News)