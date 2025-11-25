Ích Nhi phát triển nguồn dược liệu sạch chuẩn GACP-WHO

Thương hiệu siro ho cảm Ích Nhi (thuộc Công ty cổ phần Nam Dược) xây dựng vùng trồng cát cánh tại Lùng Phình (Lào Cai) theo tiêu chuẩn GACP-WHO, tạo nguồn nguyên liệu sạch cho bộ sản phẩm.

Cuối tháng 11, trên nương đồi rộng hàng chục hecta thôn Lả Dì Thàng, xã Lùng Phình, bà con người Mông hối hả bước vào chính vụ thu hoạch củ cát cánh dược liệu, loài cây trồng chủ lực của địa phương.

Bà con nông dân thu hoạch củ cát cánh ở xã Lùng Phình. Ảnh: Ích Nhi

Thu hoạch đúng thời điểm - bí quyết giữ trọn hoạt chất củ cát cánh

Tại vùng trồng, cán bộ kỹ thuật của Nam Dược trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân nhổ củ cát cánh đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn GACP -WHO. "Củ cát cánh thu hoạch đúng thời điểm sẽ cho năng suất và hàm lượng hoạt chất cao saponin cao nhất, chắc, mọng, ít xơ và dễ bào chế", thạc sĩ Trần Nhật Lệnh - kỹ sư nông nghiệp của Nam Dược cho biết.

Ở những diện tích thu hoạch xong, nhiều hộ tranh thủ làm đất sớm cho vụ mới. Anh Hoàng Seo Ao chia sẻ: "Làm đất kỹ, gặp mưa là gieo ngay, để hạt nảy mầm nhanh và khỏe hơn".

Ngay sau khi đào lên, củ cát cánh được lựa chọn, phân loại để đảm bảo đồng đều về kích thước và chất lượng. Bên cạnh việc đứng ra bao tiêu nguyên liệu và hỗ trợ kỹ thuật giúp bà con yên tâm sản xuất, Nam Dược còn kiểm soát được chất lượng củ cát cánh ngay từ đồng ruộng, nguồn nguyên liệu quan trọng sản xuất Siro ho cảm Ích Nhi dành cho trẻ em.

Nhiều năm qua, mô hình liên kết giữa chính quyền, Nam Dược, người dân và nhà khoa học đã giúp vùng trồng phát triển ổn định, đồng thời tạo sinh kế bền vững. Sau mỗi vụ, diện tích lại được cải tạo, gieo hạt mới, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu sạch, đạt chuẩn cho các mùa sau.

Phát triển vùng trồng cát cánh đạt chuẩn GACP-WHO

Xã Lùng Phình nằm trong vùng trồng nhiều cát cánh nhất tại Việt Nam, được chứng nhận chuẩn GACP-WHO từ tháng 9/2018. Trong quá trình địa phương thử nghiệm trồng 26 loại dược liệu, cát cánh phù hợp với khí hậu quanh năm mát mẻ và đất tơi xốp.

Cát cánh trồng ở độ cao trên 1000 m, nơi có điều kiện lý tưởng cho cây phát triển. Ảnh: Ích Nhi

Bà con nông dân Lùng Phình tuân thủ chặt chẽ quy trình trồng cát cánh chuẩn hóa GACP-WHO, bao gồm "3 không" (không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất kích thích tăng trưởng, không phân bón hóa học) và "3 có" (có nguồn giống tốt, có quy trình chuẩn, có hoạt chất cao ổn định).

Dưới sự hỗ trợ của Nam Dược, bà con được hướng dẫn chọn giống có hồ sơ truy xuất, sạch bệnh. Trong quá trình canh tác, bà con được hướng dẫn lên luống, che phủ nilon để giữ ẩm; chăm sóc tự nhiên, không dùng phân hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Mọi thao tác từ gieo hạt, theo dõi nảy mầm đến thu hoạch đều được kiểm soát nhằm đảm bảo hàm lượng hoạt chất ổn định giữa các vụ.

Đại diện Nam Dược cho biết, kết quả qua nhiều lần phân tích, dược liệu cát cánh tại Lùng Phình có hàm lượng hoạt chất cao gấp 2-3 lần so với quy định trong dược điển, vượt trội hơn nguyên liệu nhập khẩu và trồng ở nơi khác. Đây là nền tảng quan trọng giúp Nam Dược chủ động nguyên liệu đầu vào, bảo đảm chất lượng ổn định cho sản phẩm.

Dược liệu chuẩn GACP-WHO - nền tảng chất lượng của sản phẩm

Sau thu hoạch, củ cát cánh được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khu vực Bắc Hà hỗ trợ thu mua, rửa sạch, sấy khô rồi chuyển về Nhà máy Nam Dược. Tại đây, nguyên liệu tiếp tục trải qua các công đoạn xử lý, chiết xuất và kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Củ cát cánh trồng tại Lùng Phình cho hàm lượng hoạt chất cao. Ảnh: Ích Nhi

Cát cánh là nguyên liệu chính của dòng siro ho cảm Ích Nhi dành cho trẻ em có tác dụng hỗ trợ giải cảm, hỗ trợ giảm ho và tiêu đờm. Để đảm bảo chất lượng ổn định trong từng chai siro, nguồn nguyên liệu cần sạch, đạt hàm lượng hoạt chất ổn định và truy xuất được nguồn gốc.

Đại diện của Nam Dược khẳng định, doanh nghiệp luôn nhất quán với định hướng nâng cao chất lượng từ nguồn nguyên liệu sạch. Trong nhiều năm qua, Công ty dành nhiều tâm huyết đầu tư, chuẩn hóa các vùng trồng đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO, tạo ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cho trẻ em.

Diệp Chi