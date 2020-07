Băng đảo muốn giúp du khách giải phóng mọi cảm xúc bị dồn nén bằng cách hét to giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi đây.

Let it Out là chiến dịch quảng bá du lịch mới nhất, nhằm giúp mọi người có thể giải tỏa mọi căng thẳng, stress khi đến Iceland du lịch. Hãy thử hình dung xem còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có thể la hét thoải mái để đưa mọi ức chế ra ngoài cơ thể, và xung quanh bạn là khung cảnh thiên nhiên tráng lệ.

Iceland muốn du khách đến và hét Video: Visit iceland.

"Bạn đã kìm nén lâu ngày và cần một nơi hoàn hảo để vứt bỏ mọi thất vọng. Đó sẽ là một nơi rộng lớn và không làm ảnh hưởng đến người khác. Có vẻ như Iceland là nơi bạn cần", trang web của chiến dịch viết. Cũng tại đây, du khách cũng được hướng dẫn cách tham gia trải nghiệm.

Theo đó, người dân được khuyến khích thu âm lại tiếng hét của mình và sau đó tiếng hét sẽ được phát qua loa tại các điểm vắng vẻ, xa xôi khắp đất nước. Nằm rải rác ở Iceland là 7 chiếc loa màu vàng sáng, và chúng có nhiệm vụ phát ra tiếng hét của mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới.

Người thu lại tiếng hét của mình sẽ được chọn nơi tiếng hét được phát. Bạn có thể chọn nơi phát là giữa đỉnh Festarfjall ở Bán đảo Reykjane hoặc bên dưới sông băng Snæfellsjökull ở phía tây... Sau đó, bạn sẽ được nhận một video quay lại cảnh tiếng hét của mình được phát ở nơi bạn yêu cầu.

"Điều quan trọng là thu hút sự chú ý của mọi người đến những ưu điểm của Iceland ngay bây giờ. Mọi người đang mơ về thời điểm có thể đi du lịch một lần nữa và thậm chí lên kế hoạch du lịch trong tương lai gần. Và Iceland muốn trở thành một phần trong cuộc trò chuyện đó", Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, người đứng đầu Visit Iceland, trang web chuyên cung cấp các thông tin chính thức về du lịch của quốc gia này, nói.

Khuyến khích ôm cây thay người

Anh Minh (Theo Insider)