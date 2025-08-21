ICE có thể sở hữu đội máy bay chuyên trục xuất người nhập cư

Bộ An ninh Nội địa Mỹ được cho là đang thúc đẩy kế hoạch trang bị cho ICE đội máy bay chuyên trục xuất người nhập cư trái phép.

Hãng tin NBC News của Mỹ hôm nay dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem đang thúc đẩy Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sử dụng ngân sách để mua sắm và vận hành đội máy bay riêng, chuyên trục xuất người nhập cư trái phép.

ICE là mũi nhọn trong kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra. Jason Houser, cựu chánh văn phòng ICE, cho biết để có thể tiến hành 30.000-35.000 cuộc trục xuất một tháng, chính quyền Trump phải mua khoảng 30 máy bay chuyên phục vụ mục đích này.

ICE trước đây sử dụng các chuyến bay thuê bao để trục xuất người nhập cư, hoặc sử dụng vận tải cơ của quân đội. Các công ty cho thuê máy bay chịu trách nhiệm bảo trì và đảm bảo tuân thủ quy định của Cơ quan Hàng không Dân dụng (FAA).

Theo Houser, ICE đã thuê 8-14 máy bay với giá 100.000-200.000 USD mỗi chuyến, trục xuất khoảng 15.000 người nhập cư mỗi tháng trong giai đoạn 2022-2023, dưới thời tổng thống Joe Biden.

Nếu bà Noem thành lập "đội máy bay trục xuất" đầu tiên của ICE, cơ quan này sẽ tự chịu trách nhiệm bố trí phi công, nhân viên y tế và an ninh, cũng như bảo trì, đảm bảo phi cơ tuân thủ quy định hàng không.

Các cựu quan chức ICE nhận định nếu sở hữu đội máy bay riêng, cơ quan này có thể tăng gấp đôi số người bị trục xuất mỗi tháng.

Người nhập cư trái phép bị áp giải lên vận tải cơ ở Texas hồi tháng 1. Ảnh: BQP Mỹ

Theo Viện Phi công Mỹ, chi phí mua một máy bay thương mại khoảng 80-400 triệu USD. Thương vụ mua sắm khoảng 30 máy bay có thể khiến ICE tốn 2,4-12 tỷ USD, nhưng chưa rõ liệu cơ quan này có thể đàm phán giảm giá nếu mua số lượng lớn hay không.

Tháng trước, ông Trump đã ký ban hành "đạo luật to đẹp", cấp 165 tỷ USD cho DHS, phần lớn để tăng cường an ninh biên giới phía nam và trục xuất người nhập cư trái phép. ICE nhận được hơn 75 tỷ USD trong số này, đủ kinh phí để thành lập đội bay và nhân sự tương ứng.

Ông Houser nhận định DHS muốn tăng số chuyến bay trục xuất do tình trạng quá tải tại các trung tâm giam giữ. Ông đã cân nhắc cho ICE mua và vận hành đội máy bay riêng dưới thời ông Biden, nhưng thiếu kinh phí.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã yêu cầu các cơ quan liên bang tăng cường biện pháp siết nhập cư, trục xuất người di cư bất hợp pháp khỏi Mỹ.

Áp lực chỉ tiêu đã thúc đẩy ICE tiến hành các chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn ở nhiều địa phương, đặc biệt là những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình trên toàn quốc những tháng gần đây.

Theo khảo sát được CNN tiến hành và công bố ngày 20/7, 55% người Mỹ được hỏi nói chính quyền Trump "đã đi quá xa" trong nỗ lực trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, tăng 10 điểm phần trăm so với tháng 2.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)