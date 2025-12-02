ICE cáo buộc New York phóng thích gần 7.000 'tội phạm nhập cư'

ICE cho rằng New York đã trả tự do cho gần 7.000 "tội phạm nhập cư", trong đó có những người phạm hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 1/12 thông báo lãnh đạo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Todd Lyons đã gửi thư cho Tổng chưởng lý New York Letitia James, kêu gọi tôn trọng lệnh bắt của ICE đối với hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp phạm các tội danh nghiêm trọng.

Theo ICE, bang New York đã phóng thích 6.947 tội phạm là người nhập cư bất hợp pháp kể từ ngày 20/1, thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Họ cho rằng đây là những tội phạm bị cáo buộc gây ra 29 vụ giết người, 2.509 vụ hành hung, 392 án ma túy, 305 vụ cướp, 300 án liên quan đến vũ khí, 207 án liên quan đến lạm dụng tình dục.

ICE cho biết hiện có 7.113 tội phạm là người nhập cư bất hợp pháp đang bị giam tại các nhà tù ở New York với lệnh bắt còn hiệu lực. Những người này bị cáo buộc phạm tội giết người, hành hung, lạm dụng tình dục, trộm cướp.

"Đây là những người không chỉ nhập cư bất hợp pháp, mà còn phạm thêm nhiều tội danh, trong đó có các tội nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm, tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ vị thành niên, cướp vũ trang", ông Lyons cho biết, kêu gọi New York giao nộp nhóm này để ICE có thể trục xuất họ.

Một số tội phạm là người nhập cư bị ICE bắt sau khi được giới chức New York phóng thích. Ảnh: NY Post

ICE cho biết trong số gần 7.000 tội phạm nhập cư được phóng thích kể từ ngày 20/1, nhiều người được thả sau khi giới chức địa phương từ chối thực hiện lệnh bắt của liên bang. Chính quyền bang New York chưa phản hồi thư của ông Lyons.

Các luật theo chính sách thành phố trú ẩn (sanctuary) của New York hạn chế lực lượng hành pháp địa phương hợp tác với giới chức thực thi di trú liên bang thực thi các chiến dịch truy quét người nhập cư.

Cảnh sát New York chỉ được cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ ICE trong một số trường hợp hạn chế. Mục tiêu của chính sách này là giúp người nhập cư hợp tác với cảnh sát mà không lo nguy cơ bị trục xuất. Tuy nhiên, chính sách "trú ẩn" này gây tranh cãi vì có thể dẫn đến tình huống một số người nhập cư bị nghi phạm tội được trả tự do, thay vì chuyển giao cho ICE.

Trong số tội phạm là người nhập cư bất hợp pháp phạm các tội nghiêm trọng nhất ở New York có Jesus Romero Hernandez, 27 tuổi, công dân Mexico. Hernandez đã bị trục xuất khỏi Mỹ 7 lần trước đó, nhưng vẫn được phóng thích khỏi Nhà tù Hạt Tomkins của New York hồi tháng 1, sau khi thụ án 179 ngày vì tội tấn công cảnh sát bằng dao rựa.

ICE cáo buộc Văn phòng Cảnh sát Hạt Tomkins đã từ chối thực hiện lệnh bắt của liên bang và thả Hernandez. ICE đã bắt lại người đàn ông này vào ngày 5/11 và trục xuất lần thứ 8.

Đức Trung (Theo NY Post, AP)