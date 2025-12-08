ICE bắt gần 75.000 người nhập cư không tiền án tiền sự

Các đặc vụ ICE đã bắt khoảng 220.000 người trong 9 tháng truy quét nhập cư quy mô lớn, trong đó gần 30% không có tiền án tiền sự.

Dự án Dữ liệu Trục xuất Berkeley của Đại học California vừa công bố báo cáo cho thấy gần 75.000 người nhập cư không có hồ sơ phạm tội đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt trong chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn từ ngày 20/1 đến 15/10.

"Con số này hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền rằng họ chỉ truy bắt những người nhập cư phạm tội và là những kẻ tệ hại nhất", Ariel Ruiz Soto, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Di cư, nói.

Các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố chiến dịch truy quét của họ chỉ nhắm vào "những kẻ sát nhân, hiếp dâm và thành viên băng đảng tội phạm".

Các đặc vụ ICE bắt một người bị tình nghi nhập cư trái phép ở Silver Spring, Maryland, hồi tháng 1. Ảnh: AP

Các số liệu này do văn phòng nội bộ ICE thống kê và dự án Berkeley có được thông qua một vụ kiện chống lại cơ quan này. Đối với nhóm bị bắt có tiền án tiền sự, dữ liệu không phân biệt rõ giữa các hành vi phạm tội nhỏ và các trọng tội như hiếp dâm hay giết người.

90% trong số 220.000 người đã bị đặc vụ ICE bắt trong chiến dịch là nam giới. Công dân Mexico chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 85.000 người, tiếp theo là Guatemala với 31.000 và Honduras với 24.000 người. Hơn 60% số người bị bắt trong độ tuổi 25-45.

Không rõ bao nhiêu người đã bị trục xuất, nhưng 22.959 trường hợp được xếp vào diện "tự nguyện rời đi". Hiện ICE giam giữ khoảng 65.000 người nhập cư tại các trung tâm trên toàn nước Mỹ, theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa.

ICE thời gian qua đã chịu áp lực lớn về chỉ tiêu bắt người nhập cư. Hồi tháng 5, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller thậm chí đe dọa sa thải lãnh đạo ICE nếu họ không tăng số lượng bắt giữ lên ít nhất 3.000 người mỗi ngày.

Dữ liệu mới cho thấy ICE vẫn cách xa mục tiêu này. Từ ngày 20/1, các đặc vụ ICE chỉ tiến hành trung bình 824 vụ bắt người mỗi ngày, dù con số này cao hơn hai lần mức trung bình năm 2024, trong nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden.

Số liệu mà dự án Berkeley công bố không bao gồm các vụ bắt giữ của lực lượng biên phòng, nhóm đang tiến hành nhiều chiến dịch truy quét mạnh tại những thành phố như Chicago, Los Angeles, Charlotte và New Orleans.

"Đó vẫn là khoảng trống mà chúng ta không biết. Lực lượng biên phòng đã bắt bao nhiêu người, bao nhiêu trường hợp bị trục xuất và trục xuất trong điều kiện nào", Ruiz Soto nói.

Thanh Tâm (Theo NBC News)