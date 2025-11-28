ICC tiếp tục bác đơn xin tại ngoại của cựu tổng thống Philippines

ICC bác yêu cầu của cựu tổng thống Duterte về việc được trả tự do tạm thời trước phiên xét xử liên quan cuộc chiến chống ma túy.

Thẩm phán Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) Luz del Carmen Ibanez Carranza hôm nay cho rằng biện pháp mà phía luật sư đề xuất không đủ để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc xin tại ngoại cho cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Tòa cũng bác bỏ lập luận của bên bào chữa rằng ông Duterte nên được trả tự do vì "lý do nhân đạo". Các luật sư của ông Duterte trước đó đã yêu cầu lệnh tại ngoại, viện dẫn tình trạng sức khỏe không tốt của cựu tổng thống 80 tuổi.

Các luật sư cho biết ông Duterte "yếu ớt và suy nhược", thêm rằng việc giam giữ ông trong suốt thời gian xét xử là tàn nhẫn. Theo hồ sơ bào chữa, khả năng nhận thức của ông Duterte đã suy giảm đến mức không thể hỗ trợ luật sư của mình. Ông không có mặt tại phiên điều trần hôm nay.

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Manila hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Ông Duterte, người giữ chức tổng thống Philippines từ năm 2016 đến 2022, bị bắt hồi đầu tháng 3, trước khi được đưa tới nhà tù của ICC ở Scheveningen, gần The Hague, nơi đặt trụ sở tòa án.

Ông hiện đối mặt ba cáo buộc tội ác chống lại loài người. Một cáo buộc liên quan đến 19 vụ giết người trong giai đoạn 2013-2016, khi ông Duterte còn là thị trưởng Davao. Cáo buộc thứ hai liên quan đến 14 vụ giết những người bị cho là trùm ma túy năm 2016-2017, khi ông là tổng thống. Cáo buộc cuối là về 43 vụ giết hại người bị nghi ngờ sử dụng hoặc buôn bán ma túy cấp thấp.

Phát ngôn viên của Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết chính phủ Philippines "tôn trọng" phán quyết của tòa án. Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền hoan nghênh động thái mới từ ICC.

Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy, cho phép cảnh sát bắn chết các nghi phạm ma túy ngay tại chỗ mà không cần qua xét xử. Cảnh sát cho biết chiến dịch đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, nhưng các nhóm nhân quyền ước tính con số thực tế lên tới hàng chục nghìn người.

Thanh Tâm (Theo AFP, NBC News)