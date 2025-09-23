ICC cáo buộc ông Duterte phạm ba tội ác chống lại loài người

ICC đưa ra ba cáo buộc về tội ác chống lại loài người với cựu tổng thống Philippines Duterte liên quan chiến dịch chống ma túy khi ông tại nhiệm.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trụ sở tại Hà Lan, ngày 22/9 công bố cáo trạng với cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, 80 tuổi, liên quan chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi trong nhiệm kỳ của ông. Cáo trạng dài 78 trang, nhiều nội dung được biên tập để ẩn thông tin nhạy cảm.

Các công tố viên ICC đưa ra ba cáo buộc tội ác chống lại loài người với ông Duterte, cho rằng cựu tổng thống có liên quan đến ít nhất 76 cái chết trong thời gian ông là thị trưởng Davao City giai đoạn 2013-2016 và lãnh đạo đất nước năm 2016-2018.

"Số lượng nạn nhân thực sự trong giai đoạn bị truy tố còn lớn hơn nhiều, thể hiện qua phạm vi rộng của các đợt trấn áp ma túy", theo công tố viên ICC.

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Quezon ngày 13/11/2024. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, ông Duterte phải trình diện để nghe các cáo buộc, nhưng phiên tòa đã bị hoãn trong lúc chờ ICC đánh giá tình trạng sức khỏe bị cáo.

Nicholas Kaufman, thành viên nhóm luật sư của ông Duterte, hôm 11/9 cho biết thân chủ đang mắc chứng suy giảm nhận thức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng di chuyển và sinh hoạt hàng ngày. Luật sư này đề nghị tòa hoãn vô thời hạn toàn bộ quy trình pháp lý trong vụ án.

Ông Duterte bị bắt tại sân bay quốc tế Manila hồi tháng 3 và chuyển đến nhà tù Scheveningen ở The Hague, Hà Lan để đối mặt với các cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến chống ma túy trong thời kỳ ông nắm quyền. Ông Duterte luôn bác bỏ tính hợp pháp của vụ bắt giữ, gọi đây là hành động "bắt cóc".

Cảnh sát Philippines cho biết chiến dịch chống ma túy được ông Duterte phát động đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, nhưng các nhóm nhân quyền ước tính con số thực tế lên tới khoảng 30.000 người. Nếu bị tuyên có tội, ông Duterte có thể đối mặt mức án hàng chục năm tù.

Như Tâm (Theo AFP)