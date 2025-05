ICAEW vinh danh hội viên và học viên Việt Nam xuất sắc

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) trao chứng chỉ và bằng nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh doanh cho hàng trăm học viên, hội viên.

Lễ trao Bằng và Chứng chỉ diễn ra vào ngày 8/5 tại Hà Nội và ngày 7/5 tại TP HCM. Tại đây, đơn vị trao bằng ACA (ICAEW Chartered Accountant) cho 11 hội viên Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo nghề nghiệp cao cấp, được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam có ba hội viên nhận Fellow Chartered Accountant (FCA), danh hiệu dành cho những người đã giữ danh vị ACA tối thiểu 10 năm, thể hiện tính chuyên nghiệp, liêm chính, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm dày dạn.

ICAEW cũng trao Chứng chỉ CFAB (Certificate in Finance, Accounting and Business) cho 150 học viên. Đây là một trong những chương trình quốc tế được nhiều trường đại học hàng đầu tại Việt Nam tích hợp vào đào tạo chính quy. Song song, 26 học viên khác nhận danh vị BFP (Business and Finance Professional) và 18 người được vinh danh đạt điểm cao nhất toàn cầu trong các kỳ thi CFAB và ACA.

Lễ vinh danh học viên, hội viên của ICAEW được tổ chức tại Hà Nội ngày 8/5. Ảnh: ICAEW

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Marcus Winsley - Phó đại sứ Vương quốc Anh tại Hà Nội gửi lời chúc mừng ICAEW nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam và 145 năm hình thành trên toàn cầu. Đồng thời, ông đánh giá cao nỗ lực của học viên Việt Nam, đặc biệt là những người đạt điểm tuyệt đối.

"Các bạn không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế ở đẳng cấp cao nhất", ông nói.

Ông Winsley cho rằng đây là thời điểm để ICAEW và Việt Nam cùng hướng đến tương lai, khi ba giá trị cốt lõi tổ chức này đề cao gồm: chính trực, đổi mới và tạo ảnh hưởng. Những yếu tố này phù hợp với định hướng phát triển bền vững của quốc gia.

Ông Marcus Winsley - Phó đại sứ Vương quốc Anh phát biểu trong Lễ vinh danh được ICAEW tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: ICAEW

Bà Elaine Hong - Giám đốc ICAEW khu vực Trung Quốc và Đông Nam Á cũng cho rằng các hội viên và học viên không chỉ đạt được một dấu mốc học tập, mà còn bắt đầu hành trình nghề nghiệp lâu dài, với ba giá trị dẫn lối: Integrity (chính trực), Innovation (đổi mới) và Impact (tạo ảnh hưởng).

"Hãy luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới trong tư duy. Đặc biệt, hãy tạo nên những ảnh hưởng tích cực, bởi chính các bạn sẽ là người định hình tương lai", bà nhấn mạnh.

Theo bà, ICAEW hiện có hơn 200.000 hội viên và học viên toàn cầu, đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng bền vững, củng cố niềm tin công chúng và định hình các nền kinh tế trên toàn thế giới.

"ICAEW nổi tiếng toàn cầu nhờ tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn xuất sắc. Tấm bằng này không chỉ khẳng định năng lực mà còn mở ra nhiều cơ hội trong mạng lưới chuyên gia toàn cầu", bà nhấn mạnh.

Bà Đặng Thị Mai Trang - Trưởng đại diện ICAEW Việt Nam (trái) và bà Elaine Hong (phải) trao kỷ niệm chương tri ân GS.TS Nguyễn Hữu Ánh, Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, đối tác chiến lược đầu tiên của ICAEW tại Việt Nam. Ảnh: ICAEW

ICAEW có mặt tại Việt Nam từ năm 2015 với sứ mệnh nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành tài chính, kế toán, đồng thời, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Suốt một thập kỷ qua, đơn vị đã đồng hành cùng sinh viên, hội viên và đối tác chiến lược, từ cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp đến các cơ sở giáo dục, để cùng tích cực hiện thực hóa sứ mệnh này hiệu quả.

Đến nay, ICAEW đã xây dựng được một cộng đồng nghề nghiệp vững mạnh tại Việt Nam với hơn 4.000 học viên CFAB, gần 70 hội viên ACA và FCA, gần 60 chuyên gia BFP. Với sự kết nối chặt chẽ của mạng lưới ICAEW trên toàn thế giới, cộng đồng này lan tỏa kiến thức chuyên môn, chuẩn mực nghề nghiệp, thúc đẩy sự nghiệp tỏa sáng của mỗi cá nhân, cũng như góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành tài chính, kế toán và nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Nhật Lệ