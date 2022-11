IBM ra mắt máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới

MỹMáy tính lượng tử Osprey có số lượng qubit nhiều gấp 3 lần máy tính giữ kỷ lục trước đó là Eagle của IBM năm ngoái.

Bộ xử lý lượng tử Osprey 443 qubit của IBM. Ảnh: IBM

Công ty IBM công bố bộ xử lý lượng tử mạnh nhất nhằm "xử lý những vấn đề chưa được giải quyết trước đây", Silicon Republic hôm 9/11 đưa tin. Bộ xử lý Osprey 433 qubit (đơn vị của thông tin lượng tử) của IBM mạnh hơn bất kỳ bộ xử lý cùng loại nào trước đây và mạnh gấp hơn 3 lần phiên bản công ty giới thiệu năm ngoái là Eagle (127 qubit). Cỗ máy có tiềm năng chạy những phép toán lượng tử phức tạp vượt ngoài khả năng tính toán của máy tính thông thường. IBM cho biết số lượng bit cần thiết để biểu thị một trạng thái trên Osprey vượt xa toàn bộ số lượng nguyên tử trong vũ trụ.

Tiến sĩ Darío Gil, phó chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu ở IBM, cho biết công ty sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp công nghệ lượng tử thông qua phần cứng, phần mềm và tích hợp dữ liệu để đáp ứng những thách thức lớn nhất. Theo ông, cỗ máy sẽ đặt nền tảng cho kỷ nguyên sắp tới của siêu máy tính lượng tử.

Osprey được giới thiệu tại Hội nghị lượng tử IBM thường niên diễn ra hôm 9/11. Tại đây, công ty công bố hàng loạt sản phẩm mới phát triển trong lĩnh vực lượng tử, từ cập nhật phần mềm tới xử lý giảm tiếng ồn ở máy tính lượng tử. IBM cũng thông báo hợp tác với Vodafone để khám phá an ninh mạng an toàn lượng tử. Máy tính lượng tử là lĩnh vực công nghệ mới nổi, có nhiều ứng dụng rộng rãi bao gồm mã hóa, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, mô hình tài chính và thậm chí phát hiện vật liệu điện tử mới.

Theo Jay Gambetta, phó chủ tịch IBM Quantum, Osprey là bộ xử lý lượng tử lớn nhất từ trước tới nay. Giống như phiên bản tiền nhiệm Eagle, Osprey bao gồm cáp đa tầng để cung cấp sự linh hoạt cho bộ định tuyến và bố trí thiết bị, đồng thời tích hợp chức năng lọc giúp giảm tiếng ồn và tăng độ ổn định. "Chúng tôi cũng giới thiệu hệ thống điều khiển thế hệ thứ 3, có thể điều khiển 400 qubit trên một dàn ở chi phí thấp hơn các thế hệ trước", Gambetta chia sẻ.

An Khang (Theo Silicon Republic)