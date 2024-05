'I used to do' và 'I'm used to doing' khác gì nhau?

"I used to do" chỉ việc bạn rất hay làm trong quá khứ nhưng giờ thì không, còn "I'm used to doing" nghĩa là bạn đã quen làm điều gì đó và giờ nó trở nên bình thường.