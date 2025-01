'I Think They Call This Love' - xúc cảm tình yêu

Ca khúc "I Think They Call This Love" gây chú ý toàn cầu nhờ giai điệu hoài cổ, ca từ chân thành nói về tâm trạng khi yêu.

Tác phẩm là đĩa đầu tay của Elliot James Reay, 23 tuổi, gây sốt toàn cầu khi có hơn 10 triệu lượt nghe trong tháng đầu tiên, vào bảng xếp hạng Viral tại hơn 27 quốc gia, đứng vị trí thứ 14 trên Global Viral 50 của nền tảng Spotify.

Ngày 19 và 20/1, ca sĩ trình diễn I Think They Call This Love trong show nhạc miễn phí cho khán giả tại TP HCM. Đại diện ban tổ chức cho biết sự kiện nằm trong chuyến lưu diễn của Reay đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

MV 'I Think They Call This Love' MV "I Think They Call This Love", phát hành cuối tháng 7/2024, hiện đạt 17 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Elliot James Reay

Theo trang Neon Music, bài hát gây ấn tượng do kết hợp phong cách cổ điển cùng lời ca hợp xu hướng. Trên một diễn đàn âm nhạc trong nước có hơn 700.000 thành viên, nhiều khán giả nói cảm thấy đồng điệu, như được sống trong tình yêu.

Ca khúc khám phá câu chuyện tình không phô trương mà thực tế, ấm áp của hai nhân vật chính. Mở đầu là lời tự sự của chàng trai khi nhớ về những ngày đầu làm quen bạn gái:

"They say, you know when you know

So let's face it, you had me at hello

Hesitation never helps

How could this be anything anything else"

(Họ nói rằng, bạn sẽ biết khi bạn biết

Vậy nên hãy đối mặt với nó, em đã chinh phục anh ngay từ lần đầu gặp gỡ

Sự do dự chẳng bao giờ giúp ích được gì

Làm sao điều này có thể là bất kỳ thứ gì khác)

Phần điệp khúc dẫn dắt khán giả vào giai đoạn nồng nàn nhất của tình yêu, nơi suy nghĩ về bạn gái chiếm trọn tâm trí của nhân vật nam. Sự khao khát này được truyền tải qua chất giọng trầm ấm, quyến rũ của Elliot James Reay, đồng thời gợi nhắc các bản ballad của danh ca Elvis Presley, The Platters hay Billy Fury.

"When all I dream of is your eyes

All I long for is your touch

And darling something tells me that's enough

You can say that I'm a fool

And I don't know very much

But I think they call this love"

"Khi tất cả những gì anh mơ ước là đôi mắt của em

Những gì anh khao khát là được chạm vào em

Em yêu ơi, điều gì đó mách bảo như thế là đủ rồi

Em có thể gọi anh là kẻ ngốc

Anh chẳng biết gì nhiều

Nhưng anh nghĩ họ gọi đây là tình yêu)

Theo các cây bút phê bình âm nhạc, câu cuối đoạn điệp khúc là điểm nhấn của bài hát. Trong khi nhiều bài tình ca tập trung vào thông điệp to lớn thì câu hát này lại chạm đến trái tim người nghe bằng sự đơn giản. Nó khẳng định tình yêu không phải là điều gì phức tạp, chỉ cần hai trái tim đồng điệu.

Với câu hát "One smile, one kiss, two lonely hearts is all that it takes", tác giả muốn nhấn mạnh tình yêu có thể bắt đầu từ một nụ cười, một cái hôn, hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau. Tiếng guitar điện, trống, bass giúp tác phẩm trở nên sôi động, tạo nên sự đối lập với lời ca nhẹ nhàng, lãng mạn.

Giới chuyên môn ca ngợi chất giọng của Elliot James Reay và tinh thần bài hát. Totalntertainment viết: "Ca khúc này phản ánh việc Gen Z (người sinh từ năm 1997 đến 2012) đang hướng sự chú ý tới phong cách thẩm mỹ retro, đĩa vinyl, phong cách thời trang cổ điển. Không giống một số nghệ sĩ sử dụng sự hoài niệm như chiêu trò quảng cáo, tác phẩm của Reay mang lại sự chân thành".

Neon Music nhận xét: "Bằng cách sử dụng nhạc cụ và kỹ thuật thu âm cổ điển, bài hát đưa người nghe trở về quá khứ. Sự cân bằng giữa cái cũ và cái mới làm cho I Think They Call This Love trở thành cầu nối giữa các thế hệ, giúp khán giả lớn tuổi nhớ về những giai điệu cũ, đồng thời mang đến làn gió mới cho giới trẻ".

'I Think They Call This Love' - Matthew Ifield cover Bản cover "I Think They Call This Love" của Matthew Ifield, đạt gần 10 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Matthew Ifield

Trên YouTube ca sĩ, một khán giả bình luận: "Bài hát này dành cho mọi lứa tuổi, không hề có lời lẽ xúc phạm và ngôn từ thô tục. Elliot, anh như phép màu của thế hệ nghệ sĩ hiện tại. Bất cứ khi nào nghe bài này khiến tôi nhớ về thời gian hạnh phúc trong tình yêu. Cảm ơn anh đã tạo ra thứ âm nhạc này và chia sẻ nó với chúng tôi".

Trong cuộc phỏng vấn với trang Music Talkers, Reay cho biết nguồn cảm hứng sáng tác đến với anh một cách tự nhiên. Anh thu thập chất liệu từ các bản nhạc yêu thích từ thập niên 1950-1960, sau đó biến hóa thành giai điệu của mình.

Ca sĩ Elliot James Reay. Ảnh: Facebook Elliot James Reay

Elliot James Reay sinh năm 2002, đến từ Bury, vùng Đại Manchester (Anh). Anh ảnh hưởng phong cách của Roy Orbison, Elvis Presley, Eddie Cochran và Billy Fury. Sau thành công của I Think They Call This Love, anh ký hợp đồng với công ty Interscope Records và EMI, phát hành đĩa đơn thứ hai Boy In Love vào tháng 11/2024. Hiện Reay có hơn 4,7 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Video Reay biểu diễn Devil in Disguise của Elvis Presley và Thinking Out Loud của Ed Sheeran thu hút 56 triệu lượt xem trên TikTok.

Quế Chi (theo Music Talkers, Neon Music, Totalntertainment)