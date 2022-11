I-on Life được vinh danh thương hiệu quốc gia hai năm liên tiếp

Công ty cổ phần Nước Hoàng Minh với thương hiệu i-on Life là một trong 172 doanh nghiệp với 325 sản phẩm đạt “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022”.

Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2022 vừa được Bộ Công thương tổ chức tối 2/11, tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Ông Võ Đăng Linh, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2022. Ảnh: BTC

Trải qua gần 15 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng thành công nước uống ion kiềm cao cấp tại Việt Nam mang thương hiệu "i-on Life".

Sự ra đời của thương hiệu i-on Life đã mở ra phân khúc mới trong ngành nước giải khát Việt Nam: phân khúc nước uống ion kiềm. Vượt qua nhiều thách thức, i-on Life dần trở thành nước uống thế hệ mới được người tiêu dùng Việt tin dùng và yêu mến, và đã lần thứ 2 liên tiếp trở thành Thương hiệu Quốc gia. I-on Life là sự kết hợp giữa nguồn nước ngầm tự nhiên quý giá và tinh hoa công nghệ điện phân nước đến từ Nhật Bản. I-on Life có tính kiềm tự nhiên như rau xanh pH 8.5-9.5 (không sử dụng hóa chất) và chứa nhiều khoáng chất tự nhiên, giúp trung hòa acid dư thừa trong cơ thể. "I-on Life không chỉ đơn giản là một sản phẩm nước uống mà còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe từ việc uống đúng nước mỗi ngày", đại diện thương hiệu khẳng định.

Sản phẩm i-on Life - thương hiệu Quốc gia năm 2022. Ảnh: Nước Hoàng Minh

Trong quá trình phát triển kinh doanh, Nước Hoàng Minh không ngừng đầu tư cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là luôn chú trọng phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường. Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam không sử dụng màng co nắp chai và ứng dụng công nghệ laser để in ngày sản xuất - hạn sử dụng lên loại bình 19 lít, nhằm giảm thiểu rác thải không thể tái chế ra môi trường, phát triển sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Giai đoạn năm 2020 - 2022, dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19, Nước Hoàng Minh đã vận hành thành công hệ thống phòng chiết sạch Cleanroom theo tiêu chuẩn ISO-8, một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất trong chế biến đồ uống, thực phẩm. Đồng thời trong giai đoạn này, Nước Hoàng Minh đã nâng công suất sản xuất đạt 80 triệu lít/năm.

Bên trong nhà máy sản xuất nước i-on Life đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, được chứng nhận bởi tổ chức đánh giá chất lượng SGS Thụy Sĩ. Ảnh: Nước Hoàng Minh

"Thương hiệu Quốc gia" là chương trình của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu Quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Để được công nhận "Thương hiệu Quốc gia", các sản phẩm phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí: Chất lượng, đổi mới - sáng tạo, năng lực tiên phong. Đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn nhằm xây dựng, quảng bá tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

"Thương hiệu Quốc gia năm 2022 là sự ghi nhận cho mọi nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh. Để phát huy tốt vai trò tiên phong và không ngừng đổi mới sáng tạo trong ngành nước giải khát, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ mới, hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững, đồng thời, thực hiện các dự án đầu tư nhà máy sản xuất tại khu vực miền Bắc và xa hơn là nhà máy miền Trung và miền Tây", ông Võ Đăng Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh chia sẻ.

(Nguồn: Nước Hoàng Minh)