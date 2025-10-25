Hyundai Venue thế hệ mới ra mắt

Ấn ĐộMẫu crossover cỡ A trông không liên quan đến thế hệ hiện hành, trong khi tùy chọn động cơ giữ nguyên.

Hyundai hé lộ Venue thế hệ mới trước khi chính thức ra mắt vào ngày 4/11. Hãng cũng đã nhận đặt hàng tại các đại lý ở Ấn Độ, với khoản đặt trước 285 USD.

Venue mới cao hơn, rộng hơn và có chiều dài cơ sở lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm, nhằm mục đích cung cấp không gian cabin rộng rãi hơn. Mẫu xe này phù hợp với chiến lược hiện tại của Hyundai là cung cấp những chiếc SUV nhỏ gọn, thiết thực được thiết kế để sử dụng trong đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người mua ưu tiên tính linh hoạt và khả năng kết nối.

Ngoại thất của Venue mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế SUV mới nhất của Hyundai. Dải đèn LED liền mạch ở phía trước, một tính năng hiện đã trở thành đặc trưng của hầu hết các mẫu xe Hyundai hiện đại.

Đèn LED chạy ban ngày tách rời và đóng vai trò như đèn báo rẽ. Đèn pha LED 4 bóng bố trí trên cản trước, nơi sơn hai tông màu. Một tấm ốp bảo vệ gầm giả. Cảm biến đỗ xe phía trước.

Logo Hyundai mới được đặt trên nắp ca-pô. Lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu với các khe hút gió hình chữ nhật. Chắn bùn loe rộng với ốp viền quanh vòm bánh xe. Tay nắm cửa truyền thống và thanh ray trên nóc xe cùng màu thân xe.

Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED và dải đèn LED liền mạch. Cửa hậu trông gọn gàng với nhiều đường gân dập nổi, và giống như phía trước, một tấm ốp gầm giả màu bạc phía cản sau. Cản sau gắn biển số xe và có đèn phản quang. Cánh gió tích hợp và ăng-ten vây cá mập.

Một trong những thay đổi lớn nhất sẽ là việc bổ sung hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) cấp độ 2. Chiếc SUV trang bị camera 360 độ, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, hệ thống thông gió ghế trước và màn hình cong bao gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng và cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Hyundai Venue thế hệ mới trong một lần bị bắt gặp chạy thử mà không có lớp ngụy trang. Ảnh: Korean Car Blog

Không có thay đổi nào dưới nắp ca-pô. Venue 2026 giữ nguyên các tùy chọn động cơ như trước: động cơ xăng hút khí tự nhiên 1,2 lít, động cơ xăng tăng áp 1 lít và động cơ dầu 1,5 lít. Các tùy chọn hộp số cũng không thay đổi, với hộp số sàn, tự động và DCT.

Tại Ấn Độ, Hyundai Venue sẽ bán ra gồm 7 phiên bản máy xăng và 4 phiên bản máy dầu. Giá bán chưa được công bố.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Venue lắp ráp trong nước, lắp động cơ 1.0 tăng áp và bán hai phiên bản, tiêu chuẩn giá từ 499 triệu đồng và đặc biệt từ 539 triệu đồng.

Mỹ Anh (theo Cartoq)